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28.10.2021 11:05

Более 88 километров линий электропередачи приняли на баланс"Россети Юг"

Текст: Марина Володина (Ростов-на-Дону)
Компания "Россети Юг" в январе-сентябре текущего года приняла на баланс 88,4 километра воздушных линий электропередачи (ВЛ) и трансформаторные подстанции (ТП) общей мощностью 35 МВА.
Фото: ПАО "Россети Юг" Фото: ПАО "Россети Юг"
Фото: ПАО "Россети Юг"

До конца года планируется консолидировать еще 20 километров ВЛ, а также ТП мощностью около 9 МВА.

Наибольший объем работ выполнен в Ростовской области. Здесь принято на баланс свыше 75 километров ВЛ и 25 ТП мощностью 31,7 МВА, в том числе бесхозяйные сети, расположенные на территории садовых товариществ Родионово-Несветайского, Октябрьского и Аксайского районов.

Фото: ПАО "Россети Юг"
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На территории Астраханской области за 9 месяцев "Россети Юг" консолидировали ТП общей мощностью 2,4 МВА и 7 км ВЛ, владельцами которых были физические лица, потребительское общество и садовое товарищество "Теплый стан".

В Волгоградской области компания приняла на баланс более 6 километров ВЛ и пять ТП мощностью 1,07 МВА.

Консолидация сетевых активов способствует в том числе формированию единой энергетической системы региона присутствия "Россети Юг", повышению надежности энергоснабжения потребителей, а также позволяет оперативно решать проблемы при чрезвычайных ситуациях, осуществлять комплексные работы по ремонту и установке приборов учета и реализовывать мероприятия по снижению потерь.

Напомним, в 2020 году "Россети Юг" приобрели ВЛ протяженностью 193 километра и комплектные трансформаторные подстанции (КТП) мощностью 19,9 МВА. Кроме того, на основании права временного пользования и владения было консолидировано почти 406 километров ВЛ и КТП мощностью 311,4 МВА с учетом действующих договоров.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область ЮФО Калмыкия ЮФО Ростовская область ЮФО Волгоградская область Россети Юг

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