Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Юрий Гень  (Краснодар) ,  Татьяна Ермошкина  (Нижний Новгород) ,  Наталия Швабауэр  (Екатеринбург)
19:09 28.10.2021
Российская газета - Федеральный выпуск № 248(8599)

Быстрее всего квартиры дорожают на Кубани, в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде

Краснодар снова отличился и продолжает удерживать первое место по темпам роста жилья на вторичном рынке. На втором и третьем месте - Екатеринбург и Нижний Новгород.
Меньше всего - от 2,11 до 2,92% - в октябре жилье подорожало в Саратове, Уфе, Тюмени и Перми. Фото: Александр Корольков Меньше всего - от 2,11 до 2,92% - в октябре жилье подорожало в Саратове, Уфе, Тюмени и Перми. Фото: Александр Корольков
Меньше всего - от 2,11 до 2,92% - в октябре жилье подорожало в Саратове, Уфе, Тюмени и Перми. Фото: Александр Корольков

В среднем цена квадратного метра в 20 крупных городах страны в октябре подошли к 85 тысячам рублей. За год квадрат подорожал на 19,48 процента. Такие данные приводит "РИА Недвижимость" со ссылкой на консалтинговую группу SRG. Собкоры "РГ" разбирались в ситуации у лидеров рейтинга.

Все в шоке

В Краснодаре за месяц цены в среднем выросли на 15,5 процента, а за год - на 50 процентов. Такой рост шокирует даже застройщиков и риелторов. А уж покупателей вводит в ступор. В чем же причина?

По мнению экспертов, опрошенных "РГ", стремительному подорожанию квадрата способствуют факторы, которые наложились друг на друга, образуя устойчивый с 2020 года тренд.

Во-первых, миграция жителей других регионов в Краснодарский край. В основном переезжают из Сибири и с Дальнего Востока. Кубань прочно заняла третье место по популярности, уступая лишь Москве и Петербургу. В Краснодар прибывает по 100 тысяч человек в год. "60-70 процентов активных покупателей недвижимости в крае - приезжие", - рассказал замдиректора риелторской компании Сергей Лысенко.

Фото: Сергей Михеев
Как снизить налоги на жилье, выросшие вслед за ценами на недвижимость

Во-вторых, цены толкает вверх введение эскроу-счетов. Они защитили покупателей, но стали дополнительной нагрузкой для застройщиков. Жилья стали строить меньше. "А потом рванули до небес цены на стройматериалы", - напомнил президент строительной компании Сергей Иванов. Это - в-третьих. А четвертым фактором стала льготная ипотека. Спрос на жилье вырос на фоне сокращения новостроек. И сразу в рост пошел квадрат на вторичном рынке.

Есть эксперты, которые уверены, что скоро цены выдохнутся. Среди них - аналитик группы компаний "Финам" Алексей Коренев: "К декабрю ожидается, что ключевая ставка ЦБ составит 8 процентов. И тогда ипотеку будут предлагать по ставке 10 и выше. Это охладит спрос. И рост цен остановится, в том числе и в Краснодаре".

Бегство от инфляции

По данным Уральской палаты недвижимости (УПН), в конце августа квадратный метр во вторичном жилье стоил 85,3 тысячи рублей, а в конце сентября - уже 87,9. В чем-то причины схожие с кубанскими.

К декабрю эксперты ожидают, что ключевая ставка ЦБ составит 8%. Ипотеку будут предлагать по ставке 10% и выше. Это охладит спрос и рост цен на жилье

Пока действовала льготная ипотека, продажи новостроек шли активно. Во втором полугодии спрос стал остывать. В среднем квадрат нового жилья обходится в 100 тысяч рублей, на 20 процентов дороже, чем год назад. А официально средняя зарплата в Свердловской области - 46,5 тысячи рублей в месяц.

"Если цены на новостройки продолжат повышаться, покупатель выберет вторичку, - поясняет руководитель аналитического отдела УПН Михаил Хорьков. - Многие полагают, что из-за инфляции деньги обесцениваются, копить бессмысленно, лучше тратить. Во многом благодаря "бегству от инфляции" вторичный рынок жилья продолжает удивлять".

Вторичка: выбора нет

"На вторичном рынке средняя стоимость квартир в Нижегородской области выросла на 25,8 процента", - сообщила директор Нижегородского центра научной экспертизы Татьяны Романчева. Но в целом она на 20 тысяч меньше новостроек.

Фото: iStock
Квартиры стали продаваться почти на три недели быстрее

Однако, по словам эксперта в сфере недвижимости Ирины Малыгиной, для покупателей, которые хотят приобрести приличное жилье с хорошей планировкой на вторичном рынке, выбор очень невелик. "Молодую" вторичку в хороших домах почти никто не продает. Наиболее популярны у нижегородцев улучшенные двух- и трехкомнатные квартиры. Таких предложений немного. Это подпитывает цены. Но потенциал их роста все равно упрется в дефицит востребованного жилья на вторичке. Там уже сейчас практически нечего покупать.

Сейчас читают

ЖКХ
27.10.2021

В нерабочие дни появится возможность сэкономить на коммуналке

В нерабочие дни появится возможность сэкономить на коммуналке

Есть случаи, когда собственник квартиры вправе просить перерасчет оплаты коммунальных услуг у управляющей компании или ресурсоснабжающей организации. И сократить итоговую сумму. Как это делается, рассказала эксперт "РГ"

Ипотека
25.10.2021

Эксперты оценили предложение увеличить лимиты льготной ипотеки

Эксперты оценили предложение увеличить лимиты льготной ипотеки

Увеличить лимит кредитов по программе льготной ипотеки c 3 до 4 млн рублей предложил гендиректор компании "Дом.РФ" Виталий Мутко на заседании комитета по финансовому рынку Госдумы. Но эксперты считают, что суммы в 4 млн тоже будет недостаточно

ЖКХ
25.10.2021

Как собственники квартир смогут проверить надежность управляющей компании

Как собственники квартир смогут проверить надежность управляющей компании

Жильцам многоквартирных домов очень важно выбрать надежную управляющую компанию и не попасть на крючок мошенников. Эксперт комитета ТПП РФ по предпринимательству в ЖКХ Сусана Киракосян рассказала, как можно проверить УК на надежность