Быстрее всего квартиры дорожают на Кубани, в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде

Краснодар снова отличился и продолжает удерживать первое место по темпам роста жилья на вторичном рынке. На втором и третьем месте - Екатеринбург и Нижний Новгород.

Меньше всего - от 2,11 до 2,92% - в октябре жилье подорожало в Саратове, Уфе, Тюмени и Перми. Фото: Александр Корольков

В среднем цена квадратного метра в 20 крупных городах страны в октябре подошли к 85 тысячам рублей. За год квадрат подорожал на 19,48 процента. Такие данные приводит "РИА Недвижимость" со ссылкой на консалтинговую группу SRG. Собкоры "РГ" разбирались в ситуации у лидеров рейтинга.

Все в шоке

В Краснодаре за месяц цены в среднем выросли на 15,5 процента, а за год - на 50 процентов. Такой рост шокирует даже застройщиков и риелторов. А уж покупателей вводит в ступор. В чем же причина?

По мнению экспертов, опрошенных "РГ", стремительному подорожанию квадрата способствуют факторы, которые наложились друг на друга, образуя устойчивый с 2020 года тренд.

Во-первых, миграция жителей других регионов в Краснодарский край. В основном переезжают из Сибири и с Дальнего Востока. Кубань прочно заняла третье место по популярности, уступая лишь Москве и Петербургу. В Краснодар прибывает по 100 тысяч человек в год. "60-70 процентов активных покупателей недвижимости в крае - приезжие", - рассказал замдиректора риелторской компании Сергей Лысенко.

Во-вторых, цены толкает вверх введение эскроу-счетов. Они защитили покупателей, но стали дополнительной нагрузкой для застройщиков. Жилья стали строить меньше. "А потом рванули до небес цены на стройматериалы", - напомнил президент строительной компании Сергей Иванов. Это - в-третьих. А четвертым фактором стала льготная ипотека. Спрос на жилье вырос на фоне сокращения новостроек. И сразу в рост пошел квадрат на вторичном рынке.

Есть эксперты, которые уверены, что скоро цены выдохнутся. Среди них - аналитик группы компаний "Финам" Алексей Коренев: "К декабрю ожидается, что ключевая ставка ЦБ составит 8 процентов. И тогда ипотеку будут предлагать по ставке 10 и выше. Это охладит спрос. И рост цен остановится, в том числе и в Краснодаре".

Бегство от инфляции

По данным Уральской палаты недвижимости (УПН), в конце августа квадратный метр во вторичном жилье стоил 85,3 тысячи рублей, а в конце сентября - уже 87,9. В чем-то причины схожие с кубанскими.

К декабрю эксперты ожидают, что ключевая ставка ЦБ составит 8%. Ипотеку будут предлагать по ставке 10% и выше. Это охладит спрос и рост цен на жилье

Пока действовала льготная ипотека, продажи новостроек шли активно. Во втором полугодии спрос стал остывать. В среднем квадрат нового жилья обходится в 100 тысяч рублей, на 20 процентов дороже, чем год назад. А официально средняя зарплата в Свердловской области - 46,5 тысячи рублей в месяц.

"Если цены на новостройки продолжат повышаться, покупатель выберет вторичку, - поясняет руководитель аналитического отдела УПН Михаил Хорьков. - Многие полагают, что из-за инфляции деньги обесцениваются, копить бессмысленно, лучше тратить. Во многом благодаря "бегству от инфляции" вторичный рынок жилья продолжает удивлять".

Вторичка: выбора нет

"На вторичном рынке средняя стоимость квартир в Нижегородской области выросла на 25,8 процента", - сообщила директор Нижегородского центра научной экспертизы Татьяны Романчева. Но в целом она на 20 тысяч меньше новостроек.

Однако, по словам эксперта в сфере недвижимости Ирины Малыгиной, для покупателей, которые хотят приобрести приличное жилье с хорошей планировкой на вторичном рынке, выбор очень невелик. "Молодую" вторичку в хороших домах почти никто не продает. Наиболее популярны у нижегородцев улучшенные двух- и трехкомнатные квартиры. Таких предложений немного. Это подпитывает цены. Но потенциал их роста все равно упрется в дефицит востребованного жилья на вторичке. Там уже сейчас практически нечего покупать.