Центр восстановления леопарда в Сочи откроют для туристов

Самец Ахун - первый котенок от дикой пары: туркменского Алоуса и иранской Чери, который уже 5 лет живет в природе. Фото: Сочинский национальный парк

Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов поддержал инициативу Сочинского национального парка об открытии части Центра восстановления леопарда на Кавказе для туристов. Об этом сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский на своей официальной странице в Instagram.

- Планируется, в частности, строительство нового визит-центра, который будет оснащен современным оборудованием, - рассказал Алексей Копайгородский. - Гости смогут на экране мониторов увидеть жизнь леопардов. Разумеется, потребуется модернизация инфраструктуры и внедрение новых технических решений. Подобный проект уже был ранее успешно реализован в Кавказском заповеднике. Поэтому нет сомнений в том, что новый туристический объект нацпарка станет весьма востребованным и популярным. Со своей стороны мы окажем всю необходимую поддержку для развития туристического потенциала нашего города.

Программа восстановления численности переднеазиатского леопарда появилась по инициативе президента России Владимира Путина больше десяти лет назад, когда в сентябре 2009 года в Сочинский национальный парк привезли двух самцов, а еще через год - выловленных в дикой природе юных самок Мино и Чери. К тому моменту раздробленные группы леопардов встречались только в глухих уголках гор Ирана и Туркмении, на западе Дагестана. На российском Кавказе следы появлялись раз в десять лет, и то были представлены одинокими самцами-кочевниками. Поэтому на естественное восстановление популяции ученым надеяться не приходилось. За эти 12 лет инфраструктура Центра была существенно модернизирована и адаптирована для бесконтактной работы с особями, проходящими программу реинтродукции.

- Наша задача грамотно совместить науку и туризм, - подчеркивает директор ФГБУ "Сочинский национальный парк" Михаил Лапин. - Нами подготовлен проект нового мониторингового центра наблюдения. Он будет с большими экранами, и сюда уже можно будет приводить людей: показывать объект как туристический и, таким образом, привлекать общественность к проблеме мирового масштаба - восстановление популяции этого красивого зверя. Мы будем знакомить людей с работой Центра, они смогут наблюдать, как живут леопарды, как растут, как охотятся.

Кстати

Сейчас в Центре "постоянную прописку" имеют 13 особей переднеазиатского леопарда: восемь взрослых и пять котят, которых ученые Центра планомерно готовят к выпуску в дикую природу. Так, например, накануне ветеринары провели чипирование годовалой самки Хосты, чтобы в будущем отслеживать и контролировать ее поведение на этапе интеллектуального развития котят. Всего же за время работы Центра специалисты выпустили в горы десять леопардов.