ЧФ передал жидкий кислород с аэродромов больницам Севастополя и Крыма

10 тонн жидкого кислорода с военных аэродромов Черноморского флота переданы медицинским учреждениям Севастополя и Республики Крым для лечения больных коронавирусом, находящихся на кислородной поддержке. Об этом сегодня сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

Решение принято после обращения к командованию Южного военного округа руководителей Крыма и Севастополя.

- Первая партия кислорода, около 10 тонн, направлена в лечебные учреждения региона с хранилищ военных аэродромов ЧФ и ЮВО, расположенных в Крыму, - рассказали на флоте.

Кислород отгружают при помощи газозарядных станций высокого давления УГЗС-М-К, которые предназначены для зарядки кислородом бортовых систем летательных аппаратов.

ЧФ продолжит поставлять газ в больницы в объемах, которые позволит оборудование для выработки жидкого кислорода.