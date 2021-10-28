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28.10.2021 10:53
Рубрика: Общество

ЧФ передал жидкий кислород с аэродромов больницам Севастополя и Крыма

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

10 тонн жидкого кислорода с военных аэродромов Черноморского флота переданы медицинским учреждениям Севастополя и Республики Крым для лечения больных коронавирусом, находящихся на кислородной поддержке. Об этом сегодня сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

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Решение принято после обращения к командованию Южного военного округа руководителей Крыма и Севастополя.

- Первая партия кислорода, около 10 тонн, направлена в лечебные учреждения региона с хранилищ военных аэродромов ЧФ и ЮВО, расположенных в Крыму, - рассказали на флоте.

Кислород отгружают при помощи газозарядных станций высокого давления УГЗС-М-К, которые предназначены для зарядки кислородом бортовых систем летательных аппаратов.

ЧФ продолжит поставлять газ в больницы в объемах, которые позволит оборудование для выработки жидкого кислорода.

В регионах Общество Здоровье Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь ЮФО Республика Крым Пандемия коронавируса COVID-19

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