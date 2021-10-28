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28.10.2021 15:14
Рубрика: Общество

Для крымчан старше 60 лет ввели режим самоизоляции

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Жителям Крыма старше 60 лет с 30 октября будет запрещено покидать дома. Соответствующие изменения в указ о введении в республике режима повышенной готовности внес глава РК Сергей Аксенов.

Фото: Сергей Винник
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В соответствии с документом, исключением могут быть только случаи прямой угрозы жизни и здоровью. Также разрешается пройти к пункту вакцинации и ближайшим магазинам для приобретения товаров, работ, услуг и выноса мусора.

Запрет не распространяется на жителей республики старше 60 лет, которые вакцинированы от коронавируса и имеют сертификат с QR-кодом.

В начале октября ранее руководитель региона до 1 декабря отменил льготный бесплатный проезд граждан старше 65 лет в общественном транспорте (за исключением проезда медработников госучреждений). С 25 октября им запрещено покидать жилище за исключением случаев прямой угрозы их жизни и здоровью. Исключение сделано лишь для тех, чье "непосредственное присутствие на рабочем месте обеспечивает непрерывные технологические и иные процессы".

В Республике Крым с середины сентября фиксируется стабильный рост заболеваемости коронавирусом. По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю, за минувшие сутки в республике зарегистрирован 681 случай заболевания COVID-19, 17 человек с подтвержденным диагнозом скончались. Всего с начала пандемии - 94665 случаев. За истекшие сутки в крымских лабораториях на новую коронавирусную инфекцию обследовали 12127 человек.

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