Энергетики уплатили 4,6 млрд рублей налогов и страховых взносов

В результате финансово-хозяйственной деятельности компания "Россети Юг" в январе-сентябре 2021 года перечислила в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды 4,6 миллиарда рублей. Это на 5,2 процента больше показателя за аналогичный период 2020 года.

Сумма уплаченных в федеральный бюджет налогов составила более чем 1,7 миллиарда рублей (рост почти на 15 процентов), в консолидированные бюджеты регионов присутствия - более 1 миллиарда рублей (рост на 5 процентов).

Объем налоговых платежей и страховых взносов "Россети Юг" в Ростовской области за 9 месяцев составил более 1,3 миллиарда рублей.

В Волгоградской области - 821,8 миллиона рублей, в Астраханской - 444,2 миллиона рублей, в Калмыкии - 246,6 миллиона рублей.