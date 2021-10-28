Энергетики уплатили 4,6 млрд рублей налогов и страховых взносов

Новости

Многокалиберный АКВ-521 показали в подробностях 16:18
"Муз-ТВ" обвинили в пропаганде нетрадиционных отношений среди детей 16:09
Названы самые популярные у туристов регионы на нерабочую неделю 16:05
Названо число пассажиров без масок в транспорте Москвы 15:55
Дом, где Марадона провел первые годы жизни, объявили историческим памятником 15:44
Цена на зимний дизель побила рекорд 2018 года 15:41
Суд дисквалифицировал мэра Геленджика Алексея Богодистова 15:40
Сборник рассказов современных авторов отправили в космос 15:37
Сенаторы предложили сохранить аспирантуру в духовных образовательных организациях 15:33
Игорь Краснов: Москва поделится с Минском опытом в борьбе с киберпреступлениями 15:32
Первое электронное медсвидетельство о рождении выдадут 15 ноября 15:29
Госпитализированный Борис Щербаков рассказал о своем лечении 15:25
Польская компания PGNiG попросила "Газпром" снизить цены на газ 15:23
Правительство внесло законопроект о защите региональных брендов за рубежом 15:17
США открыли вакансию советника по вопросам демократии в Молдавии 15:11
Экс-сотрудница МВД предстанет перед судом по обвинению в коррупции 15:09
В Севастополе расширили зону блокпостов для проверки QR-кодов 15:00
Чижов рассказал о проблемах в переговорах с ЕС по сертификатам о вакцинации 15:00
На Украине запретили отключать газ населению и социальным учреждениям 14:55
Владимир Григорьев назначен директором департамента печати Минцифры 14:52
Маск подтвердил, что хочет вложить деньги в полеты на Марс 14:50
Актер Борис Щербаков госпитализирован с поражением легких 14:37
Минобороны наращивает помощь регионам в борьбе с COVID-19 14:37
В "Сириусе" создадут вирусы для уничтожения раковых клеток 14:33
Путин обсудил подготовку к саммиту по климату в Глазго 14:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Привитые "Спутником" смогут посещать Израиль без карантина
Привитые "Спутником" смогут посещать Израиль без карантина
28.10.2021 15:10
Рубрика: Экономика

Энергетики уплатили 4,6 млрд рублей налогов и страховых взносов

Текст: Марина Володина (Ростов-на-Дону)
В результате финансово-хозяйственной деятельности компания "Россети Юг" в январе-сентябре 2021 года перечислила в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды 4,6 миллиарда рублей. Это на 5,2 процента больше показателя за аналогичный период 2020 года.
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Сумма уплаченных в федеральный бюджет налогов составила более чем 1,7 миллиарда рублей (рост почти на 15 процентов), в консолидированные бюджеты регионов присутствия - более 1 миллиарда рублей (рост на 5 процентов).

Фото: pixabay.com
В 2021 году "Россети Юг" через суды взыскали 1,1 млрд рублей долгов

Объем налоговых платежей и страховых взносов "Россети Юг" в Ростовской области за 9 месяцев составил более 1,3 миллиарда рублей.

В Волгоградской области - 821,8 миллиона рублей, в Астраханской - 444,2 миллиона рублей, в Калмыкии - 246,6 миллиона рублей.

В регионах Экономика Отрасли Энергетика Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область ЮФО Волгоградская область ЮФО Калмыкия ЮФО Ростовская область Россети Юг

Главное сегодня

Польская компания PGNiG попросила "Газпром" снизить цены на газ
В Кремле опровергли перезапуск информационной кампании по вакцинации
Каршерингу и такси разрешили давать доступ к машинам по отпечаткам пальцев
Сенатор Пушков о Польше в ЕС: Нельзя быть немножко беременной
Протест на оценку Дины Авериной отклонили, оставив ее с серебром
В нерабочие дни появится возможность сэкономить на коммуналке
Кто получит сельскую надбавку к пенсии в 2022 году