На Кубани проверят школу, где подростки издевались над второклассником

В Краснодарском крае сотрудники прокуратуры региона проводят проверку в одной из школ в станице Варениковской, где подростки, по предварительным данным, издевались над учеником второго класса.

Выяснение обстоятельств правоохранители инициировали после появления в соцсетях информации о том, что ребенок с особенностями развития подвергся жестокому издевательству со стороны трех 14-летних учащихся. Сообщается, что в отношении второклассника они совершили действия сексуального характера - все происходящее снимали на телефон, позже выложили видео в интернет. Уточняется, что жертва насилия из неблагополучной семьи, первой тревогу забила тетя пострадавшего мальчика. О данном конфликте якобы знал школьный психолог, но никому ничего не сказал.

"Сейчас проходит проверка, как в отношении руководства школы, так и в отношении психолога школы, а также в целом проверяется, как выстроен весь учебный процесс", - сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Также к выяснению обстоятельств произошедшего подключились и сотрудники СУ СК РФ по региону.