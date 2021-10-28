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28.10.2021 18:52
Рубрика: Экономика

На модернизацию Севморзавода направят 10 миллиардов рублей

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

На модернизацию Севастопольского морского завода будет направлено около 10 миллиардов рублей после того, как предприятие будет акционировано и войдет в состав Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Об этом сегодня на заседании Заксобрания Севастополя рассказал директор департамента экономического развития города Денис Профатилов.

Фото: Юлия Крымова/ РГ
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- Чтобы реконструировать и запустить завод, выпускать продукцию в новом качестве, в том числе из композитных материалов, наладить серийное производство, потребуется около 10 миллиардов рублей. А чтобы получить абсолютно новый завод - 80 миллиардов, - сказал Профатилов.

По его словам, ОСК получила от Минпромторга РФ средства на развитие Севморзавода, однако использовать их невозможно, пока предприятие не станет частью ОСК. Для этого завод должны акционировать.

- Сейчас на территории Севморзавода действует филиал центра судоремонта "Звездочка", который является исполнителем по всем контрактам. Но завод должен полностью войти в ОСК, чтобы получить средства, предусмотренные на его реконструкцию и модернизацию, - отметил Профатилов.

Чиновник сообщил, что процесс акционирования был запущен 12 месяцев назад, а всего для этого отводится 18 месяцев.

- Недавно ОСК представила новую версию концепции модернизации Севморзавода, а также своего видения развития судоремонта в Азово-Черноморском бассейне, где Севастополь станет базисным центром, - сказал Профатилов.

Он также рассказал, что в Севастополе планируется создать судоремонтный кластер, в который войдут Севморзавод, 13-й судоремонтный завод ЧФ, компании "Ремкор", "Севреммаш", "Персей" и другие.

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