На модернизацию Севморзавода направят 10 миллиардов рублей

На модернизацию Севастопольского морского завода будет направлено около 10 миллиардов рублей после того, как предприятие будет акционировано и войдет в состав Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Об этом сегодня на заседании Заксобрания Севастополя рассказал директор департамента экономического развития города Денис Профатилов.

- Чтобы реконструировать и запустить завод, выпускать продукцию в новом качестве, в том числе из композитных материалов, наладить серийное производство, потребуется около 10 миллиардов рублей. А чтобы получить абсолютно новый завод - 80 миллиардов, - сказал Профатилов.

По его словам, ОСК получила от Минпромторга РФ средства на развитие Севморзавода, однако использовать их невозможно, пока предприятие не станет частью ОСК. Для этого завод должны акционировать.

- Сейчас на территории Севморзавода действует филиал центра судоремонта "Звездочка", который является исполнителем по всем контрактам. Но завод должен полностью войти в ОСК, чтобы получить средства, предусмотренные на его реконструкцию и модернизацию, - отметил Профатилов.

Чиновник сообщил, что процесс акционирования был запущен 12 месяцев назад, а всего для этого отводится 18 месяцев.

- Недавно ОСК представила новую версию концепции модернизации Севморзавода, а также своего видения развития судоремонта в Азово-Черноморском бассейне, где Севастополь станет базисным центром, - сказал Профатилов.

Он также рассказал, что в Севастополе планируется создать судоремонтный кластер, в который войдут Севморзавод, 13-й судоремонтный завод ЧФ, компании "Ремкор", "Севреммаш", "Персей" и другие.