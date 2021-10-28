Потребности в стройматериалах заметно растут

В Волгоградской области идет строительство 127 многоквартирных домов общей площадью более 670 тысяч квадратных метров. Всего в 2021 году предстоит построить и сдать в эксплуатацию 795 тысяч "квадратов". Кстати, 49 зданий уже возведены с использованием счетов эскроу - на систему проектного финансирования уже перешел 21 застройщик.

В отрасли сложилась кооперация застройщиков с производителями стройматериалов. Это силикатный и керамический кирпич, железобетонные, асбестоцементные изделия, шлакоблоки и облицовочная плитка, причем производство стройматериалов растет. По информации комитета промышленной политики региона, в первом квартале производство керамической плитки увеличилось почти на 20 процентов в сравнении с тем же периодом 2020 года. Сказывается и оживление после первой волны пандемии, но есть и другие факторы.

- Благодаря повышению производительности труда нам удалось за полгода увеличить выработку на 15 процентов. Мы разделили погрузчики на складские и внутрицеховые, это уменьшило транспортное плечо. Проведя анализ, сократили время перехода с одного формата кирпича на другой. Выявили, когда человек выполняет полезную работу, а когда излишнюю. Например, подготовка к работе вызывала остановку производства, а теперь она начинается заранее, - рассказал главный инженер кирпичного завода Сергей Мурзин.

Производство это достаточно старое, много ручного труда. Но государство готово дать кредит в 300 миллионов рублей на модернизацию. Руководство предприятия в Светлоярском районе региона обещает, что после покупки итальянского оборудования рабочих мест меньше не станет, но ручной труд уйдет. Производительность вырастет с 15 до 30 миллионов кирпичей в год.

- Пандемия отразилась и на нас, мы по сути работали на склад. Темпы не снижали, людей не выгоняли, но продаж почти не было - всего процентов 20. Но сейчас вернулись на прежний уровень. Со складов уже все продано. Сейчас работаем с колес: произвели - продали, - комментирует генеральный директор завода Денис Кирюшкин.

После покупки итальянского оборудования рабочих мест на заводе меньше не станет, но ручной труд уйдет

Но производственная цепочка начинается не в цеху, а в карьере, где добывают сырье.

- Хвалынский пласт глины идет по всему региону, она везде примерно одинаковая. Но качество готового продукта больше зависит от технологии - от формовки до обжига. По последним данным, запасов в нашем карьере при нынешних нормах выработки хватит на 34 года, но есть перспективы расширения, - рассказывает Дмитрий Никифоров, начальник карьера, снабжающего два кирпичных завода Волгоградской области.

Готовый волгоградский строительный материал охотно закупают и на Ставрополье, и в Калмыкии, и в Астрахани, Воронеже и Саратове.