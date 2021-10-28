Прямые инвестиции в экономику Крыма превысили доходы бюджета

Сумма прямых инвестиций в Крым в текущем году превысила собственные доходы бюджета республики (75 миллиардов рублей). Об этом сообщил генеральный директор Корпорации развития Республики Крым Дмитрий Ворона.

- По привлеченным инвестициям мы преодолеваем порог в 80 миллиардов рублей, - рассказал Ворона в интервью телеканалу "Крым 24". - Это инвестсоглашения, по которым инвесторы уже взяли на себя конкретные обязательства. Эту цифру планировали даже несколько ниже, но сейчас сумма сопоставима с доходной частью бюджета годового.

Как уточнил Ворона, в сумму 80 миллиардов еще не включены инвестиции в рамках соглашений, подписанных на ПМЭФ-2021.

- Следующие ожидания наши - это два соглашения, подписанные на питерском форуме на общую сумму еще в 30 миллиардов - это строительство развлекательного парка в Ялте и горно-рекреационного кластера там же в Ялте, - пояснил Ворона. - Сейчас решаем вопросы, связанные с оформлением земли для этих проектов. Даст Бог, и в этом году сможем "дожать" ситуацию и подписать первые соглашения об инвестициях. Тогда будем говорить о значительном превышении суммы 80 миллиардов рублей.

Начинается реализация и еще одного инвестпроекта, связанного со строительством жилого комплекса в Партените, который будет состоять из 11-ти 16-этажных жилых домов со всей современной инфраструктурой.

- Это жилье нового типа - многофункционального, - уточнил Дмитрий Ворона. - В промзоне Партенита мы развернули проект стоимостью пять миллиардов рублей, и коллеги готовы показать, каким должно быть жилье будущего. В проекте учтены все требования к комфортной городской среде, доступной инфраструктуре, а также вопросы экологии.

В ближайшие две недели будут заключено и инвестсоглашение стоимостью шесть миллиардов рублей о строительстве крупнейшего в регионе логистического центра. Он поможет снизить логистические издержки при поставке продуктов на полуостров, а значит и цены.

По словам Вороны, за последние три года инвестиционная корзина Крыма выросла в целом в 10 раз. И сейчас Корпорация развития Крыма сопровождает более 200 инвестпроектов - как начатых, так и только просчитываемых - на общую сумму более 200 миллиардов рублей. Так что задача, поставленная президентом РФ, - привлечения в экономику полуострова одного триллиона рублей до 2025 года - вполне выполнима.