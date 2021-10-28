Суд дисквалифицировал мэра Геленджика Алексея Богодистова

В Геленджике суд привлек к административной ответственности мэра города-курорта Алексея Богодистова. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края, глава города совершил административное правонарушение по статье 17.7 КоАП РФ "Невыполнение законных требований прокурора".

- Из материалов представленных суду следует, что прокурор города Геленджика обратился в суд с постановлением о привлечении к административной ответственности должностного лица - Главы администрации муниципального образования города-курорта Геленджика Богодистова А.А. за неисполнение законных требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом, - говорится в сообщении пресс-службы.

В суде нашли признаки состава административного правонарушения в действиях главы города. По решению судьи, Богодистова дисквалифицировали на год.

Как рассказали "РГ" в правоохранительных органах региона, по закону у Алексея Богодистова будет десять дней чтобы опротестовать решение суда. Если же судебное решение все же останется в силе, он не будет иметь права участвовать в совещаниях, ставить подпись под документами как официальное лицо и вообще принимать какие-либо решения в статусе главы администрации.

Корреспондент "РГ" связался с пресс-службой администрации Геленджика с просьбой прокомментировать ситуацию, но в мэрии ответили, что не отслеживали решения суда по этому делу и ничего не могут пояснить. О реакции главы Геленджика также ничего не известно.

Алексею Богодистову 40 лет, главой Геленджика он стал в сентябре 2018 года, после выхода в отставку предыдущего главы Геленджика Виктора Хрестина. До этого он занимался бизнесом.