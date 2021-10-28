В аэропорту Краснодара потушили "пожар" на пассажирском лайнере

В четверг на территории Краснодарского международного аэропорта имени Екатерины II сотрудники аварийно-спасательных служб города и воздушной гавани провели учения по ликвидации возгорания самолета, эвакуации пассажиров, а также отработали на новом тренажере спасение раненых в задымленном помещении среди искусственных препятствий.

По легенде учений, при посадке воздушное судно выкатилось за пределы полосы, его топливные баки получили повреждения, а сам самолет загорелся. На место происшествия (это была одна из запасных стоянок для лайнеров) оперативно прибыли специалисты службы экстренного реагирования аэропорта. Они сразу залили пламя пеной и одновременно произвели так называемое остужение судна, чтобы оно не загорелось от высокой температуры.

Поскольку пожар произошел на земле, летчики и пассажиры покинули самолет штатным способом: на надувных матрасах через запасные выходы. Обошлось без жертв. На развернутой медицинской площадке раненым оказывали первую помощь и определяли очередность эвакуации в больницы.

А заключительной точкой тренировки стал новый тренажер. В специальных помещениях в закрытом пространстве в полной экипировке спасатели по лабиринтам, специально смоделированным под отсеки и лазы в самолетах, ищут пострадавших.

В специально-тактических учениях приняли участие специалисты Службы противопожарного аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта (СПАСОП), МЧС по региону, Центра медицинских катастроф Краснодарского края и наземных служб авиационного обеспечения аэропорта.

По словам специалистов, в реальности такие происшествия - большая редкость. Однако технические сбои все же возможны, и в таких ситуациях все службы должны действовать четко и слаженно.

- В ходе учений произведены отработка тушения условного пожара, взаимодействие с сотрудниками служб жизнеобеспечения аэропорта и федеральной противопожарной службы. Личный состав справился, отработаны поставленные задачи, цели учений достигнуты, - рассказал начальник СПАСОП Краснодарского международного аэропорта Георгий Акимочкин.

Кстати

По данным воздушной гавани, за январь - сентябрь 2021 года пассажиропоток аэропорта Краснодара составил 3 миллиона 705 тысяч 949 человек.