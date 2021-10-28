В Армавире школы и детсады можно будет посещать только по QR-коду

Первый муниципалитет в Краснодарском крае ввел обязательное наличие QR-кода о вакцинации от COVID-19 для посещения школ и детских садов. На такие меры пошли власти в Армавире из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу в городе.

Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, без подтверждения прививки доступ на территорию муниципальных учреждений будет ограничен.

- В связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой в городе администрацией Армавира на основании заключения санитарно-эпидемиологической комиссии было принято решение ограничить доступ на территорию детских садов, а также других муниципальных учреждений лиц без QR-кода о прививке от коронавируса, - говорится в сообщении.

Помимо этого, на входе в школы и детские сады продолжают измерять температуру тела и проверять соблюдение масочного режима. Третьих лиц на территории этих учреждений не допускают, но этот пункт работал и раньше, только в целях общей безопасности.