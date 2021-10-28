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28.10.2021 10:29
Рубрика: Общество

На крупном рынке Геленджика открылся мобильный пункт вакцинации

Текст: Михаил Сухарев
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

На Черноморском побережье Краснодарского края сегодня открылся еще один пункт вакцинации от коронавируса. Мобильный пункт начал работу на территории Центрального рынка Геленджика, одного из крупнейших на побережье. Как сообщили в администрации города-курорта, в новой точке вакцинации можно будет сделать прививку и от гриппа.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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- Расположился пункт на территории Центрального рынка. Найти его будет очень легко - слева от входа со стороны Рыночной площади. Дополнительной подсказкой станут информационные таблички у самого пункта. Как и в уже работающих пунктах, привиться в новом можно будет как от сезонного гриппа, так и от коронавирусной инфекции. От "календарных" штаммов гриппа можно защититься препаратами "Совигрипп", "Гриппол", "Ультрикс", они однокомпонентные., - отметили в пресс-службе администрации Геленджика.

Для повторной вакцинации в мобильном пункте будет "Спутник-Лайт". Работать пункт будет с 10 до 16 часов каждый день без выходных.

В ближайшие дни курорты Краснодарского края ожидают наплыв туристов, связанный с объявленными ранее нерабочими днями на территории всей страны. При этом, на Кубани продолжают действовать жесткие требования по заселению в гостиницы - для этого понадобится QR-код о вакцинации, либо справка о перенесенном за последние 6 месяцев заболевании. Еще один вариант - свежий отрицательный ПЦР-тест, при предъявлении которого турист обязуется в ближайшие три дня сделать прививку уже на месте отдыха.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Вакцинация от коронавируса

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