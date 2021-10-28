На крупном рынке Геленджика открылся мобильный пункт вакцинации

На Черноморском побережье Краснодарского края сегодня открылся еще один пункт вакцинации от коронавируса. Мобильный пункт начал работу на территории Центрального рынка Геленджика, одного из крупнейших на побережье. Как сообщили в администрации города-курорта, в новой точке вакцинации можно будет сделать прививку и от гриппа.

- Расположился пункт на территории Центрального рынка. Найти его будет очень легко - слева от входа со стороны Рыночной площади. Дополнительной подсказкой станут информационные таблички у самого пункта. Как и в уже работающих пунктах, привиться в новом можно будет как от сезонного гриппа, так и от коронавирусной инфекции. От "календарных" штаммов гриппа можно защититься препаратами "Совигрипп", "Гриппол", "Ультрикс", они однокомпонентные., - отметили в пресс-службе администрации Геленджика.

Для повторной вакцинации в мобильном пункте будет "Спутник-Лайт". Работать пункт будет с 10 до 16 часов каждый день без выходных.

В ближайшие дни курорты Краснодарского края ожидают наплыв туристов, связанный с объявленными ранее нерабочими днями на территории всей страны. При этом, на Кубани продолжают действовать жесткие требования по заселению в гостиницы - для этого понадобится QR-код о вакцинации, либо справка о перенесенном за последние 6 месяцев заболевании. Еще один вариант - свежий отрицательный ПЦР-тест, при предъявлении которого турист обязуется в ближайшие три дня сделать прививку уже на месте отдыха.