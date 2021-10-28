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28.10.2021 12:00
Рубрика: Происшествия

В Краснодаре вспыхнул крупный пожар в трехэтажном здании

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кубани Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кубани
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кубани

В Комсомольском микрорайоне столицы Кубани загорелось трехэтажное здание, в котором расположен большой магазин.

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По информации пресс-службы ГУ МЧС по краю, сообщение о возгорании по улице Уральская поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России в 11.07. К месту вызова были оперативно направлены подразделения городского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России.

Огонь охватил 500 квадратных метров. Развернут штаб пожаротушения.

В данный момент к ликвидации пожара от МЧС России привлечено 17 единиц техники и 68 человек личного состава.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар

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