В Краснодаре вспыхнул крупный пожар в трехэтажном здании

В Комсомольском микрорайоне столицы Кубани загорелось трехэтажное здание, в котором расположен большой магазин.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по краю, сообщение о возгорании по улице Уральская поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России в 11.07. К месту вызова были оперативно направлены подразделения городского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России.

Огонь охватил 500 квадратных метров. Развернут штаб пожаротушения.

В данный момент к ликвидации пожара от МЧС России привлечено 17 единиц техники и 68 человек личного состава.