В Крыму построят крупнейший логистический комплекс за 6 млрд рублей

В ближайшие две недели правительство Крыма заключит инвестиционное соглашение стоимостью шесть миллиардов рублей о строительстве крупнейшего в регионе логистического центра. В качестве инвестора выступит крымская компания.

- Это крупное соглашение на шесть миллиардов рублей частных инвестиций, привлеченных в экономику РК, - уточнил Ворона в интервью телеканалу "Крым 24". - Это будет самый большой логистический центр в Крыму, который позволит решить проблему со скачками цен и поставкой товаров. Этот же инвестор построит в Крыму и свою сеть магазинов.

Ранее сообщалось о строительстве в селе Чистенькое Симферопольского района логистического центра стоимостью 5,5 миллиарда рублей. Инвестором проекта выступает компания с материковой части РФ, владеющая сетью продуктовых магазинов "ПУД".

Еще один центр строится в РК на участке площадью 9,2 гектара на Московском шоссе Симферополя, близ трассы "Таврида". Здесь инвестор планирует оказывать клиентам полный комплекс логистических услуг от аренды складов с современной системой управления до доставки грузов.