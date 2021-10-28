В МЧС рассказали о погибших и пострадавших при пожарах в двух жилых домах

Бытовые пожары в домах унесли в четверг жизни двух человек. Еще двое пострадали, один из которых - ребенок.

Так, в подмосковной Балашихе произошел пожар в трехэтажном жилом доме на площади 50 квадратных метров. Были эвакуированы восемь человек. Дом 1937 года постройки, в нем 12 квартир. Сначала что-то загорелось в подвале дома, потом огонь распространился на первый этаж, прежде чем пожар был потушен.

"В результате пожара пострадал ребенок 11 лет, у него отравление продуктами горения. В настоящее время он осмотрен службой скорой медицинской помощи", - сообщили в экстренных службах.

Еще один пожар произошел в четверг в Астрахани. Горел многоквартирный дом. На ликвидацию пожара ушло чуть более часа.

"В 00:31 по местному времени в оперативно-дежурную смену Главного управления поступило сообщение о загорании кровли и внутренней отделки двухэтажного жилого дома по адресу: Трусовский район, ул. Л. Толстого, 16. На месте происшествия погибла женщина, в медучреждении умер мужчина. Один пострадавший доставлен в Кировскую больницу", - сообщили агентству ТАСС в пресс-службе МЧС.

По факту гибели двух человек следственным отделом СКР начата проверка. Предварительная причина возгорания - замыкание электропроводки.