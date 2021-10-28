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28.10.2021 15:49
Рубрика: Власть

В Севастополе запустили бота для проверки очереди на вакцинацию

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Центр управления регионом (ЦУР) Севастополя запустил программу-помощника в популярных мессенджерах, которая сообщает об очередях в пунктах вакцинации от COVID-19.

В Севастополе два пункта вакцинации будут работать но ночам

Чат-бот работает в Viber и Telegram. После запуска он предлагает выбрать район города или населенный пункт, сообщает адреса и режим работы ближайших пунктов вакцинации. Выбрав любой из них, можно узнать, сколько человек сейчас в очереди на прививку.

- Информация поступает от волонтеров центра "Мы вместе", которые находятся в пунктах вакцинации, и помогают людям заполнить документы, отвечают на вопросы, координируют. От них получаем оперативные данные, сколько человек сейчас ожидают в очереди, - рассказала "РГ" руководитель ЦУР Севастополя Надежда Бохан. - Выбрали эти два мессенджера, потому что Viber пользуется большинство жителей Севастополя, а второй по популярности - Telegram.

Информация актуализируется каждый час. По словам Надежды Бохан, если у волонтеров есть возможность, они передают сведения чаще, но могут и немного задержаться, когда загружены работой на месте.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
В Севастополе расширили зону блокпостов для проверки QR-кодов

- Мы видим по состоянию очереди, что в пунктах вакцинации большой поток людей, - говорит она.

Чат-бот напоминает, какие документы надо взять с собой на прививку, а также сообщает, когда можно получить сертификат. Загрузить его можно, пройдя по ссылкам: Viber, Telegram.

Всего в Севастополе работают 26 пунктов вакцинации. Первым компонентом вакцины уже привились 173 тысячи человек, а вторым - 149 тысяч. После введения системы QR-кодов темпы вакцинации в городе выросли в шесть раз.

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