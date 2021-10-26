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Рубрика: Власть

Как в Севастополе работает система QR-кодов

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
В общественных местах Севастополя объявили зону COVID-free с 15 октября. QR-коды надо предъявлять при входе в кафе, салон красоты, фитнес-клуб, театр или кино, а также при посещении экскурсий. Чтобы попасть в заведения, нельзя показать справку об антителах. Нужен QR-код сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании, либо отрицательный ПЦР-тест. Как работает система на практике - узнала корреспондент "РГ".

В музее-заповеднике "Херсонес Таврический" надо предъявить QR-код, чтобы попасть в музейные залы или на экскурсию. Без него можно самостоятельно осмотреть городище. Контроль происходит в кассе при покупке билета. Кассир через стекло считывает QR-код с экрана смартфона или распечатки.

Фото: Сергей Винник
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- Чтобы посетить экскурсию, требуется один из документов - QR-код сертификата о вакцинации, справка о перенесенном заболевании или ПЦР-тест сроком не более семи дней, - говорит начальник отдела развития музея Альбина Тищенко. - Все справки подтверждаются оригиналом паспорта. Кассиры проверяют с помощью приложения, которое было разработано Минцифры РФ, показать липовый QR-код не получится.

Хотя туристический сезон уже закончился, в Херсонес даже в будни идут посетители. О новых требованиях они знают и относятся спокойно, но большинство все же попадает в Херсонес без проверок, покупая только входной билет на территорию. Но есть и те, кто специально пришел на экскурсию.

- В кассе у нас проверили QR-коды, правда, возникла заминка с приложением, долго не приходил ответ, - рассказывает Андрей Казаков, который приехал на отдых с семьей из Санкт-Петербурга. - Мы давно сделали прививки и были готовы. Те, кто приехал без вакцинации, испытывают дискомфорт. Сталкивались с тем, что людей не пускали на экскурсии, в кафе. Бывает и такое, что прививка есть, но нет с собой даже копии паспорта, чтобы ее подтвердить.

В нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в Херсонесе правила изменятся. Чтобы пройти на территорию, понадобится QR-код или ПЦР-тест, а музейные залы работать не будут, все экскурсии отменяются.

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В кассе театра Луначарского билеты продают без проверки QR-кодов. Многие покупают билеты онлайн, а там справки не проверишь. Поэтому QR-коды требуют перед началом спектакля. При это надо показать любой документ, удостоверяющий личность.

- Число зрителей у нас сейчас сократилось, многие сдают билеты, так как у них нет QR-кода, а пройти вакцинацию до спектакля не успевают, - говорит главный администратор театра Людмила Маймусова. - В большинстве случаев люди относятся с пониманием, берут с собой документы. Помимо этого, в театре строгий масочный режим, дистанционная рассадка, помещения проветриваются и обрабатываются.

Согласно указу губернатора Севастополя, QR-коды нужны для посещения пеших и автобусных экскурсий, а на морские пускают без ограничений. Организаторы морских прогулок в Арт-бухте говорят: притока посетителей в связи с этим не заметили, наоборот, людей стало меньше, так как уже не сезон, погода ветреная и прохладная. Пассажиров просят надевать маски, но во время поездки на катере многие их снимают, так как хотят подышать морским воздухом.

С 30 октября по 7 ноября на въездах в Севастополь установят блокпосты, и попасть в город можно будет лишь с QR-кодом, подтверждающим вакцинацию от COVID-19 или перенесенное заболевание. Они будут работать на автодорогах и железнодорожном вокзале. Таким образом власти города хотят ограничить поток туристов в нерабочие дни.

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