В "Сириусе" создадут вирусы для уничтожения раковых клеток

В Научно-технологическом университете "Сириус" началась разработка вирусов, которые могут размножаться внутри раковых клеток и разрушать их, помогая бороться с онкологией. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе "Сириуса" со ссылкой на научного руководителя направления "Генная терапия" университета Александра Карабельского.

По его словам, ученые занимаются разработкой вирусов, которые смогут бороться с клетками меланомы и глиобластомы. Размножаясь внутри раковых клеток, вирусы будут провоцировать их гибель. Одновременно с этим они будут способствовать развитию большого количества раковых и вирусных антигенов, что позволит убивать не только клетки, в которых происходит непосредственно размножение вирусов, но и отдаленные очаги онкологии.

"По каждому типу рака в работе несколько клеточных моделей, на которых проходит тестирование онколитических вирусов, а также активности иммуностимулирующих молекул, которыми эти вирусы дополнительно усилены", - сообщил Александр Карабельский.

За основу разработки вируса, который должен убивать раковые клетки, взят вирус везикулярного стоматита, который не представляет угрозы для людей.

"В первую очередь мы ориентированы на практическое применение этого вируса против рака, - рассказал ведущий научный сотрудник направления "Генная терапия" Александр Малоголовкин. - Мы стараемся максимально обезопасить эту платформу для пациентов и протестировать наиболее эффективные комбинации вирусов и иммунотерапии. Можно получить онколитический вирус с измененными свойствами под определенный тип опухоли. Мы также будем активно работать над возможностями персонификации виротерапии под конкретный клинический случай", - сообщил он.

Доклинические испытания нового "оружия" против онкологии в Научно-технологическом университете "Сириус" планируют начать в 2022 году.