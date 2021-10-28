Новости

СМИ: Актер Борис Щербаков госпитализирован с поражением легких 14:37
Минобороны наращивает помощь регионам в борьбе с COVID-19 14:37
В "Сириусе" создадут вирусы для уничтожения раковых клеток 14:33
Путин обсудил подготовку к саммиту по климату в Глазго 14:18
Стали известны подробности побега бандита из психбольницы Астрахани 14:13
В Швейцарии опасаются нехватки товаров для подарков на Рождество 14:00
Бирюков: Городские службы Москвы перешли в режим повышенной готовности 13:59
Спецпредставитель президента прокомментировал обвинения в адрес РФ по газу 13:57
Сечин: Переход к углеродной нейтральности не требует отказа от угля 13:51
В РФ появятся две назальные вакцины от COVID-19 на основе "Спутника V" 13:48
В Совфеде детям-героям вручили медаль "За проявленное мужество" 13:47
Судья из шоу "Суд присяжных" Валерий Степанов умер от коронавируса 13:45
Песков: Пока решений об обязательной вакцинации от коронавируса нет 13:43
Бронирование в отелях и санаториях Крыма снизилось на 15 процентов 13:41
Прокурор попросил 10 месяцев колонии для блогера со скандального фото у храма 13:40
Мужчины похитили москвича и требовали выкуп в 100 миллионов рублей 13:34
Патриарх Кирилл вручил Дмитрию Медведеву орден преподобного Сергия Радонежского 13:33
Матвиенко оценила назначение Львовой-Беловой детским омбудсменом 13:32
Песков назвал ответственных за введение QR-кодов на транспорте 13:31
В Аргентине изменят этикетки продуктов, грозящих ожирением 13:24
Песков объяснил избыточную смертность в России 13:20
Мишустин: Доставка товаров из иностранных интернет-магазинов ускорится 13:18
Путин и Лукашенко проведут Высший Госсовет 4 ноября 13:16
Процесс возврата денег со вкладов в разорившихся банках перейдет в онлайн 13:12
В Кремле опровергли перезапуск информационной кампании по вакцинации 13:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Привитые "Спутником" смогут посещать Израиль без карантина
Привитые "Спутником" смогут посещать Израиль без карантина
28.10.2021 14:33
Рубрика: Общество

В "Сириусе" создадут вирусы для уничтожения раковых клеток

Текст: Юрий Гень

В Научно-технологическом университете "Сириус" началась разработка вирусов, которые могут размножаться внутри раковых клеток и разрушать их, помогая бороться с онкологией. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе "Сириуса" со ссылкой на научного руководителя направления "Генная терапия" университета Александра Карабельского.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
Инфекционист рассказал, как штамм А.Y. 4.2 повлияет на ход пандемии

По его словам, ученые занимаются разработкой вирусов, которые смогут бороться с клетками меланомы и глиобластомы. Размножаясь внутри раковых клеток, вирусы будут провоцировать их гибель. Одновременно с этим они будут способствовать развитию большого количества раковых и вирусных антигенов, что позволит убивать не только клетки, в которых происходит непосредственно размножение вирусов, но и отдаленные очаги онкологии.

"По каждому типу рака в работе несколько клеточных моделей, на которых проходит тестирование онколитических вирусов, а также активности иммуностимулирующих молекул, которыми эти вирусы дополнительно усилены", - сообщил Александр Карабельский.

За основу разработки вируса, который должен убивать раковые клетки, взят вирус везикулярного стоматита, который не представляет угрозы для людей.

"В первую очередь мы ориентированы на практическое применение этого вируса против рака, - рассказал ведущий научный сотрудник направления "Генная терапия" Александр Малоголовкин. - Мы стараемся максимально обезопасить эту платформу для пациентов и протестировать наиболее эффективные комбинации вирусов и иммунотерапии. Можно получить онколитический вирус с измененными свойствами под определенный тип опухоли. Мы также будем активно работать над возможностями персонификации виротерапии под конкретный клинический случай", - сообщил он.

Доклинические испытания нового "оружия" против онкологии в Научно-технологическом университете "Сириус" планируют начать в 2022 году.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Онкология: как победить рак

Главное сегодня

В Кремле опровергли перезапуск информационной кампании по вакцинации
Мишустин направил в помощь государственным циркам почти 625 млн рублей
Роспотребнадзор запретил ввоз мандаринов из Турции
Каршерингу и такси разрешили давать доступ к машинам по отпечаткам пальцев
Сенатор Пушков о Польше в ЕС: Нельзя быть немножко беременной
Какие развлечения доступны в нерабочие дни без риска заразиться
Зачем столичных школьников обучают функциональной грамотности