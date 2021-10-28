Побывавшая в регионе делегация Минприроды РФ во главе с руководителем проектного офиса "Чистый воздух" Максимом Корольковым проинспектировала реализацию нацпроекта "Экология" на Южном Урале. Выводы весьма позитивные.

- По результатам 2020-го Челябинск и Магнитогорск занимают первое и второе места по сокращению выбросов относительно предыдущего года, - отметил Корольков. - В этом году, думаю, Челябинск останется в лидерах, в том числе благодаря рекультивации свалки.

Оздоровление экологической обстановки - один из основных запросов южноуральцев. Глава региона Алексей Текслер выяснил это несколько лет назад, еще во время своей предвыборной кампании. И пообещал нулевую толерантность загрязнителям, которые не вкладываются в охрану окружающей среды. Впоследствии с крупнейшими заводами власти заключили соглашения, направленные на улучшение качества воздуха и воды. Промежуточным итогом за минувшее трехлетие стало сокращение выбросов на 108,3 тысячи тонн (из них 63 тысячи давала свалка, на месте которой сегодня не нарушающий экосистему холм). А в лидеры, по данным доклада Минприроды РФ "О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2020 году", попали крупнейшие города региона Челябинск и Магнитогорск, где количество выбросов убавилось на 13 и почти 10 процентов соответственно. Впрочем, впереди еще много работы: до 2024 года южноуральской столице предстоит снизить объемы попадающих в атмосферу вредных веществ почти на треть.

Познакомившись с экологическими программами местных компаний, Максим Корольков дал понять, что федеральный проект "Чистый воздух" ждет актуализация с учетом новых возможностей предприятий, ведь они делают даже больше, чем предполагалось. Прежде большинство их программ сводилось к установке фильтров, газоулавливающих установок, а теперь речь идет о серьезной модернизации, замене старого оборудования на более экологичное. При этом московский гость подчеркнул и важность экологических барьеров, красных линий, за которые производствам нельзя заступать, руководствуясь законом о квотировании выбросов, инициатором которого в свое время также стал Южный Урал.

Впереди еще много работы: до 2024 года южноуральской столице предстоит снизить объемы попадающих в атмосферу вредных веществ почти на треть

Природоохранная тема в Челябинской области получила развитие и в ходе совещания с главами муниципалитетов на прошлой неделе.

- Наша область представлена в двух федеральных проектах в сфере безопасного обращения с отходами - "Комплексная система обращения с ТКО" и "Чистая страна", - отметил Алексей Текслер. - По первому проекту идет создание контейнерных площадок и закупка контейнеров, по второму - рекультивация свалок и других объектов накопленного вреда окружающей среде. Мероприятия реализуются практически в каждом муниципалитете. Главам необходимо взять под личную ответственность выполнение показателей федеральных проектов, свериться с индикативами, чтобы иметь понимание, в какой точке сейчас находится территория.

Первым пунктом в осуществлении мусорной реформы остается обеспеченность населенных пунктов контейнерами, подчеркнули в министерстве экологии региона. С 2020 года из общего объема средств, выделенных на проект, более 80 процентов направляются на создание и обустройство контейнерных площадок, соответствующих новым требованиям. По санитарным правилам предусматривается твердое покрытие, ограждение, навес, предотвращающий попадание осадков внутрь емкостей, установка баков с ТКО на достаточном расстоянии от жилых домов, школ, детских садов.

- За период с 2019-го по август 2021 года создано 243 новых площадки, обустроено более 3,6 тысячи существующих, приобретено более 10 тысяч контейнеров. Сегодня средний по области показатель контейнерного сбора мусора - 93,1 процента, - привел цифры министр экологии области Сергей Лихачев. - На эти цели в регион поступило 11 миллионов рублей из федерального бюджета, к ним добавятся еще 5 миллионов региональных: будет закуплено около тысячи контейнеров для городов с численностью населения более 35 тысяч человек. Заявки подали Челябинск, Миасс, Златоуст, Копейск, Троицк, Кыштым, Озерск и Снежинск.

Дальше прочих на пути мусорной реформы в области продвинулись Южноуральск и Копейск, где раньше стартовал раздельный сбор ТКО. Жители уже привыкли, что тару красного цвета используют для пластика и стекла, зеленую - для всего остального. Кстати, раздельный сбор практиковался и раньше, хотя, может, не столь системно (для пластиковых бутылок устанавливали металлические сетки).

Но дальше важно собранные отходы отсортировать и переработать все, что можно, и эта система на Южном Урале строится не на пустом месте, подчеркивают профильные специалисты. В регионе есть мощности по переработке пластика, стекла, с утилизацией алюминиевых банок нет проблем, с картоном тоже все налажено. Но инфраструктура все равно будет развиваться.

Кроме того, в регионе создан мобильный сервис "Вывоз мусора", позволяющий включить в реформу активных жителей: они могут онлайн сообщить, если мусор с площадки не вывозится. Послать сигнал регоператору можно с помощью геометки, указывающей на расположение объекта, а также прикрепить фото, текстовое примечание.

- Идея родилась после выступления губернатора о современном подходе к цифровизации городской инфраструктуры, - поясняет представитель компании-разработчика. - Мобильный сервис позволит наладить общественный контроль, оперативно работать с обращениями и жалобами граждан.

Система, как ожидается, будет полезной не только для граждан, но и повысит осведомленность муниципальных властей, от которых жители получат обратную связь. По словам Текслера, в регионе еще остались территории, где существует проблема с контейнерными площадками, но в следующем году она должна быть решена повсеместно.