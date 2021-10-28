Ямал представил на конкурс "Вкусы России" настоящие северные деликатесы

В конкурсе на самые вкусные российские продукты Ямал представил экологически чистые и богатые ценными веществами - оленину, рыбные консервы и напиток из иван-чая. Все они давно известны и любимы не только жителями региона.

Всероссийский конкурс "Вкусы России", организованный Министерством сельского хозяйства, проходит в стране уже во второй раз. Народное голосование продлится до 7 ноября. Тогда и будут объявлены победители, набравшие больше всего голосов. В этом году национальный конкурс проводится по восьми номинациям: "На всю страну", "Вкус природы", "Гастрономическая находка", "Кулинарное наследие", "Нас выбирают", "Вкус из глубинки", "Загляните на огонек" и "Вкус без границ". В каждой номинации национального конкурса будут выбраны три финалиста. На суд гурманов представлено более 700 региональных брендов из 84 регионов страны. И еще есть время поддержать любимый продукт.

Напомним: в прошлом году участие бренда "Ямальская оленина" в конкурсе "Вкусы России" принесло Ямалу третье место в номинации "Вкус без границ".

Нынче Ямал представляет продукты под следующими брендами: "Арктический чай" из кипрея, продукт выпускает предприятие "Ныда-Ресурс" из Надымского района; "Ямальскую оленину" представляют оленеводческие предприятия округа, среди них МУП "Паюта", АО "Салехардагро", МП "Ямальские олени", СПК "Тазовский" и другие. Рыбные консервы Ямала производят ООО "Салехардский комбинат" и РА "Орион".

На Ямале производству своих собственных продуктов, а следовательно, поддержке фермеров и в целом развитию агропромышленного комплекса уделяется огромное внимание.

К примеру, сейчас в округе как раз проходит защита бизнес-проектов начинающих фермеров. Цель конкурсантов - получить гранты "Агростартап", которые выдаются в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Сумма одного гранта на развитие сельхозпредприятия достигает 5 миллионов рублей. Благодаря поддержке, фермеры могут воплотить свои идеи развития бизнеса. Проектов представлено много - от развития оленеводства и переработки рыбной продукции до производства растительного масла и овощей.

На деньги грантов можно будет купить технику, оборудование, трудоустроить людей, запустить производство.

Отметим: главные отрасли сельского хозяйства Ямала обусловлены суровыми условиями северной жизни - это прежде всего оленеводство и лов рыбы.

Здесь сегодня обитает самое большое в мире поголовье оленей - около 800 тысяч рогачей. Это половина всего поголовья оленей в нашей стране. При этом ЯНАО - единственный регион России, который имеет право экспортировать оленину в страны Евросоюза. С 2008 года в Швецию, Германию и Финляндию было поставлено больше четырех тысяч тонн экологически чистого продукта.

Показательно, что уже больше двух лет общины коренных малочисленных народов Севера и малых оленеводческих предприятий получают за килограмм мяса оленя 450 рублей - это почти вдвое больше, чем прежде. Решение было принято по поручению губернатора округа Дмитрия Артюхова. Раньше оленеводы неоднократно обращались к главе с вопросом увеличения закупочной цены на мясо.

Еще одна важная для Ямала отрасль - рыболовство.

В Обском бассейне нагуливается крупнейшее в мире стадо сиговых рыб, которое составляет 70 процентов от всего российского поголовья. Регион славится ценной северной рыбой. В реках Ямала водятся нельма, муксун, чир, пелядь, сиг-пыжьян, ряпушка. В общей сложности 25 видов промысловой рыбы. Ежегодно добывается около 10 тысяч тонн рыбы.

В отраслях сельского хозяйства и рыболовства Ямала трудится более семи тысяч человек, в основном это представители коренных малочисленных народов Севера.