На Урале пассажирская компания оштрафована за холод в поезде

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга оштрафовал Федеральную пассажирскую компанию за несоблюдение температурного режима в поезде на десять тысяч рублей.

Пассажирам поезда Приобье - Екатеринбург, которые оказались в дороге 31 декабря 2020 года, пришлось испытать холодную ночь. Температура воздуха за окном опускалась в тот день до -39, а в вагонах термометры показывали 12-13 градусов тепла, а в туалетных помещениях и вовсе от трех до пяти градусов. Пассажиры написали о стуже в поезде в соцсетях, их жалобы подхватили средства массовой информации. По следам публикаций Свердловская транспортная прокуратура возбудила дело об административном нарушении.

Во время проверки этот факт подтвердился. Железнодорожный районный суд назначил компании наказание в виде административного штрафа. Защитник ФПК попытался обжаловать это решение в областном суде. Он доказывал, что холодный воздух поступал в вагоны на остановках при посадке пассажиров. Однако суд постановление о штрафе оставил без изменений.