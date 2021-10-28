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28.10.2021 19:14
Рубрика: Происшествия

На Урале пассажирская компания оштрафована за холод в поезде

Текст: Ольга Медведева (Свердловская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 248(8599)
Железнодорожный районный суд Екатеринбурга оштрафовал Федеральную пассажирскую компанию за несоблюдение температурного режима в поезде на десять тысяч рублей.
Фото: Ольга Бухарова/РГ
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Пассажирам поезда Приобье - Екатеринбург, которые оказались в дороге 31 декабря 2020 года, пришлось испытать холодную ночь. Температура воздуха за окном опускалась в тот день до -39, а в вагонах термометры показывали 12-13 градусов тепла, а в туалетных помещениях и вовсе от трех до пяти градусов. Пассажиры написали о стуже в поезде в соцсетях, их жалобы подхватили средства массовой информации. По следам публикаций Свердловская транспортная прокуратура возбудила дело об административном нарушении.

Во время проверки этот факт подтвердился. Железнодорожный районный суд назначил компании наказание в виде административного штрафа. Защитник ФПК попытался обжаловать это решение в областном суде. Он доказывал, что холодный воздух поступал в вагоны на остановках при посадке пассажиров. Однако суд постановление о штрафе оставил без изменений.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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