На Урале вынесли приговор матери погибшего от кипятка младенца

Сосновский районный суд вынес приговор 35-летней жительнице микрорайона "Сосновая горка", двухлетний сын которой скончался от ожогов кипятком. Следствие установило, что травмы малышу причинил муж осужденной. А она не предприняла мер к спасению сына.

- Находясь в квартире в состоянии алкогольного опьянения, осужденная видела, как ее супруг поливает кипятком из чайника ее двухлетнего ребенка, однако еще два дня употребляла спиртные напитки, не принимая мер к оказанию медицинской помощи, - сообщила представитель Челябинской прокуратуры Наталья Мамаева. - Тем самым, фигурантка умышленно оставила мальчика в опасности, что привело к его смерти. Уголовное дело, возбужденное в отношении ее супруга по факту убийства, еще расследуется.

Правоохранительные органы выяснили, что мать двухлетнего и годовалого малышей часто оставляла их дома без присмотра, не обеспечивала питанием и содержала в антисанитарных условиях, распивая спиртные напитки.

Суд признал ее виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию, оставлении в опасности и приговорил к двум годам в колонии общего режима. Женщину взяли под стражу в зале суда.