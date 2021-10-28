Почему стране так важны инновационные проекты, которые запустили в Югре

Югра по меркам огромных мегаполисов - регион небольшой, все его население чуть больше 1,6 миллиона, находится вдали от столиц на Крайнем Севере. Но именно к Югре сегодня приковано внимание бизнеса, крупных промышленных структур и представителей федеральной власти.

Тысячи рабочих мест и миллиарды инвестиций

Здесь сейчас реализуется сразу несколько стратегически важных не только для Югры, но и для всей страны проектов. Многие из них уникальны с научной и технологической точки зрения, привлекают в экономику миллиарды инвестиций и создают без малого тысячи рабочих мест. Важнейшие из проектов глава Югры Наталья Комарова представила в ходе недавней рабочей встречи с заместителем председателя правительства России Юрием Борисовым. В ней принял участие и полпред президента России в Уральском округе Владимир Якушев.

Прежде всего федеральный проект "Технологии освоения трудноизвлекаемых углеводородов (ТРИЗов)". В его рамках впервые в России развернут технологические полигоны освоения "трудной нефти". Главная ценность проекта в том, что будут созданы высокоэффективные отечественные технологии для ее добычи. Как отметил в ходе одного из недавних совещаний по ТРИЗ заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, трудноизвлекаемые запасы нефти к 2030 году могут принести в российскую казну до 250 миллиардов рублей в год. При этом базой для развития технологий ее добычи остается именно Югра.

Отметим: регион сегодня - абсолютный лидер по добыче нефти в России. По мнению экспертов, в случае использования новейших технологий и создания стимулов к повышению добычи трудных углеводородов, в частности на баженовской свите, а также из залежей палеозоя, общий потенциал дополнительной добычи достигнет 45 миллионов тонн к 2030 году. Запасы России по нефти могут вырасти от 3 до 6 процентов.

На пороге технологической революции

Эксперты сегодня говорят о перспективах открытия испытательных полигонов ТРИЗ как о важном прорывном решении. Ведь еще 15 лет назад никто не говорил всерьез и о добыче сланцевой нефти в США.

Запасы углеводородов сокращаются сейчас во всем мире. И лидировать на этом рынке через годы будет тот, кто наладит эффективную добычу "трудной нефти" уже сегодня.

Как отмечает директор Московского нефтегазового центра EY Денис Борисов, одним из самых главных тормозов освоения отечественных ТРИЗов является именно отсутствие технологий для их разработки. Так, богатства баженовской свиты даже по консервативному прогнозу оцениваются в 760 млн тонн извлекаемых ресурсов. Но нужны технологии позволяющие рентабельно добывать из нее нефть, отмечает аналитик. Что важно, таких технологий нет сейчас нигде в мире. Американский опыт для бажена не подходит, точно так же, как он оказался бесполезен для добычи сланцевой нефти в Китае. Естественно, поэтому возникла необходимость изобретения отечественных технологий и их испытаний. Как отметил Денис Борисов, "в современных условиях максимальный эффект возможен только в случае совместных усилий государства и компаний, а одним из перспективных путей является направление развития технологических полигонов.

В этой связи эксперты отмечают чрезвычайную важность того, что федеральные власти с большим вниманием относятся к проектам, запускаемым в Югре. Об этом, в частности, говорит и личный визит в Югру заместителя председателя правительства России Юрия Борисова.

- Безусловно, для дальнейшего успешного развития нефтяных регионов, а основным в нашей стране является Югра, очень важен постоянный конструктивный диалог власти и предприятий ТЭК, - отмечает Борис Павлов, профессор, ведущий научный сотрудник Института экономики УрО РАН, долгие годы занимавшийся изучением регионов ХМАО и ЯНАО. - Причем, как все мы понимаем, это важно не только для живущих здесь людей, но и для страны в целом.

Расчет на десятилетия вперед

При этом главными стимулами для развития технологий являются особые налоговые условия, а также сокращение административных барьеров. С точки зрения директора Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, у государства есть два пути для решения проблем с ТРИЗ. Первый путь - это делать для определенных типов запасов или месторождений какие-то исключения из правил, предоставлять льготы. Другой путь, самый продуктивный,- все же попытаться создать понятную и общую налоговую систему, которая стимулировала бы развитие всей отрасли. Главным образом, добычу ТРИЗов.

Отметим, что важность фактора налогового стимулирования освоения трудноизвлекаемых запасов подчеркнул в ходе встречи Владимир Якушев. Сегодня это особенно актуально, поскольку ресурсная база пока еще действующих месторождений исчерпывается и запасы сырья можно сказать на глазах переходят в разряд трудноизвлекаемых.

- Нужна особая налоговая политика в отношении компаний, которые занимаются разработкой и добычей ТРИЗов. Нам принципиально важно поддерживать эти предприятия, чтобы разработка уже истощенных месторождений не прекращалась. Ведь вокруг них находятся города и поселки. Люди работают на этих месторождениях, на производствах рядом с ними. И мы не можем допустить, чтобы люди теряли работу и уезжали из этих мест, - сказал Владимир Якушев.

По мнению экспертов, запуская полигоны по отлаживанию самых современных по мировым меркам технологий по добыче трудноизвлекаемых запасов, Югра просчитывает стратегию и тактику добычи на десятилетия вперед. Ведь запасы углеводородов сокращаются сейчас во всем мире. И лидировать на этом рынке через годы будет тот, кто наладит эффективную добычу "трудной нефти" уже сегодня.

Поэтому так актуален югорский проект по добыче ТРИЗов не только для региона, но и страны в целом.

- Добыча углеводородов - очень важная составляющая нашего бюджета и наше будущее, - отметил заместитель председателя правительства России Юрий Борисов, комментируя итоги встречи в Югре. - И мы, конечно, посвятили много времени обсуждению реализации перспективных проектов в этой области. Они очень важны для государства, важны для решения социальных вопросов страны. И я очень доволен этим совещанием, -констатировал Юрий Борисов.

При этом он подчеркнул, что его "как отвечающего за промышленность" интересует, как в реализации этих проектов будут задействованы другие отрасли, которые будут поставлять оборудование, технологии.

- Развитие ТЭК дает возможность и многим другим российским промышленным предприятиям весомо и зримо присутствовать на нефтяном рынке, представляя свои разработки, то есть добиваясь при этом еще и диверсификации экономики. Поэтому я считаю, что у нас получился особенно конструктивный разговор, - резюмировал зампред правительства России.

Технологии из будущего

В числе проектов, которые глава Югры представила в ходе встречи, - создание научно-технологического центра в Сургуте. Как рассказала Наталья Комарова, проект реализуется при партнерстве с технопарком Сколково. В нем будут развиваться сразу несколько перспективных для всего мира технологий -биомедицина, персонифицированная медицина, технологии генетики.

- Я считаю, что у нас есть все необходимое, чтобы создать передовую научно-технологическую базу. В центре будет вестись активная научная, исследовательская деятельность. Это будет наш вклад в здоровье человека. Ведь чем больше мы будем знать о человеке, тем больше у нас будет возможностей противостоять самым серьезным болезням. В том числе и таким инфекциям, как ковид, - констатировала Наталья Комарова.

Как отметила глава Югры, комиссия по региональному развитию при заместителе председателя правительства РФ Марате Хуснуллине одобрила выделение инфраструктурных кредитов Югре в размере 6,3 млрд рублей на реализацию проекта.

"Будем помогать"

Еще один из важных проектов государственного значения, о котором шла речь в ходе встречи, - создание второго моста через Обь в районе Сургута. Как прогнозируют специалисты, он обеспечит рывок в развитии Югры. Напомним: задачу рассмотреть возможность строительства мостового перехода в составе федерального транспортного коридора Тюмень - Тобольск - Сургут - Новый Уренгой - Надым - Салехард поставил президент России в 2018 году. Масштабный проект планируется реализовать до 2025 года.

Протяженность моста составит 1,7 километра, а с учетом подходов - 44 км. По проекту на нем и прилегающей дороге будет четыре полосы движения. Ввод в эксплуатацию объекта обеспечит надежную связь с другими регионами России, гарантирует стабильность функционирования нефтегазодобывающего комплекса, будет способствовать сохранению энергетической и экономической безопасности страны, развитию территории Арктики и Северного морского пути.

Важно, что в ходе встречи Юрий Борисов высказал поддержку строительству мостового перехода через Обь.

Еще один важный проект, который намереваются реализовать в Югре, в перспективе позволит России избавиться от закупок импортного сырья для детского питания. В регионе построят завод, который поможет значительно сократить закупки сырья за рубежом, а впоследствии и отказаться от них вовсе. Это будет первое в стране производство по изготовлению белковых компонентов - основы для сухих смесей для питания новорожденных и детей в возрасте до шести месяцев. Показательно, что проект создания стратегически важного для страны производства поддержало правительство России. Как сообщили в Фонде развития Югры, из федерального бюджета будет выделено 300 миллионов рублей на строительство нового завода.

Производство будет запущено на базе законсервированного молочного завода в поселке Алябьевском в Советском районе. То есть будет еще и реанимировано некогда законсервированное молочное производство времен СССР "Советское молоко". Планируется создать не менее ста высокопроизводительных рабочих мест.

Предприятие планирует обеспечить поставками не только Югру, но и регионы России в целом.

- Есть распоряжение правительства России, в соответствии с которым этому производству присвоен статус комплекса научно-технического проекта полного инновационного цикла, - отметила Наталья Комарова.

Отметим: это лишь ряд стратегически важных для страны проектов, которые Наталья Комарова представила в ходе встречи. Они обеспечат дальнейшее экономическое развитие и принесут стране миллиарды рублей инвестиций.

- Все проекты соответствуют современным тенденциям. Это высокотехнологичные направления. Будем прорабатывать их, помогать, -заключил заместитель председателя правительства России Юрий Борисов.

В тему

Обсуждая в ходе встречи социально-экономическое положение Югры в стране, Наталья Комарова сообщила, что регион сегодня лидирует сразу по нескольким направлениям: по добыче нефти и производству электроэнергии занимает первое место, по добыче газа, передаче налоговых доходов в бюджетную систему и по объему промышленного производства - второе.