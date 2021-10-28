Приставы рассказали, как освободиться от чужих долгов

Интернет-приемная ФССП дополнена новым сервисом для обращений граждан, которых ошибочно признали должниками по исполнительным производствам. Теперь они могут избежать неприятностей, оперативно связавшись с приставами. Для этого необходимо лишь заполнить форму электронного обращения "Я двойник".

Как пояснили в УФССП по Челябинской области, на рассмотрение обращения от псевдодолжника, его идентификацию, устранение нарушений и ответ заявителю отводится всего два дня. Сотрудники аппарата запросят у заявителя документы, позволяющие однозначно идентифицировать его личность и исправить ошибку. После чего возбудивший исполнительное производство пристав отменит все наложенные на человека ограничения и примет меры для возврата средств, если они были списаны с его счетов.

- К сожалению, ошибки случаются, когда к нам поступают судебные решения, в которых отсутствуют дополнительные данные о должнике, - пояснила представитель УФССП региона Ольга Шебанова.

Отметим, что с марта прошлого года изменились требования, предъявляемые к исполнительным документам: предусмотрено обязательное указание одного из идентификаторов должника (СНИЛС, ИНН, серия и номер паспорта, водительского удостоверения или свидетельства о регистрации транспортного средства). Правда, в сфере ЖКХ действие этих изменений приостановлено до начала будущего года, а пока документы о взыскании задолженностей по коммунальным платежам зачастую точных данных, кроме ФИО должника, не имеют.

В ведомстве полагают, что наведению порядка будет способствовать принятие закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях цифровой трансформации принудительного исполнения исполнительных документов", принятого в первом чтении в мае этого года. Он наделит суды правом запрашивать точные данные ответчика еще на стадии судебного разбирательства.