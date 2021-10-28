Приставы рассказали, как освободиться от чужих долгов

Новости

В Роспотребнадзоре назвали наиболее подверженных COVID-19 людей 05:32
Трамп выступил против введения в США "налога для миллиардеров" 05:11
В Приамурье устроили флешмоб в поддержку врачей "ковидного" госпиталя 04:51
Сенатор Пушков о Польше в ЕС: Нельзя быть немножко беременной 04:27
Чаще всего коронавирусом в России заражаются пожилые люди 03:59
Космический грузовик "Прогресс МС-18" успешно выведен на орбиту 03:34
Расписанная под хохлому ракета "Союз" стартовала с космодрома Байконур 03:08
Глава Тайваня подтвердила присутствие американских военных на острове 02:25
"Спартак" обратился к "Баварии" после поражения мюнхенцев со счетом 0:5 01:51
"Барселона" объявила об отставке Рональда Кумана 01:42
В Подмосковье найден мертвым отставной генерал ФСБ 01:01
Россияне увлекаются компьютерными играми, но не верят в них как в профессию 00:35
Утвержден размер выплаты за использование чужого изобретения при ЧС 00:00
"Газпром" обсудил с делегацией из Молдавии условия нового контракта 27.10.2021
Стала известна фамилия предполагаемого убийцы банкира Михаила Яхонтова 27.10.2021
Грызлов: Украина уклонилась от обсуждения ситуации с турецким БПЛА 27.10.2021
Около 1 400 военных с коронавирусом находятся под наблюдением врачей 27.10.2021
Кехман встретится с Дорониной и Бояковым 27.10.2021
УНИКС одержал вторую победу в Евролиге 27.10.2021
Цены на газ упали на фоне планов "Газпрома" заполнить хранилища ЕС 27.10.2021
Роскомнадзор пригрозил Google оборотным штрафом за повторные нарушения 27.10.2021
На съемочной площадке фильма с Болдуином нашли новые боевые патроны 27.10.2021
Сколько европейские компании заработали на газовом кризисе 27.10.2021
Тихонов отреагировал на свою двухлетнюю дисквалификацию 27.10.2021
Глава СК РФ Бастрыкин наградил детских врачей 27.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Привитые "Спутником" смогут посещать Израиль без карантина
Привитые "Спутником" смогут посещать Израиль без карантина
28.10.2021 05:06
Рубрика: Власть

Приставы рассказали, как освободиться от чужих долгов

Приставы разработали новый сервис для работы над ошибками
Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 247(8598)
Интернет-приемная ФССП дополнена новым сервисом для обращений граждан, которых ошибочно признали должниками по исполнительным производствам. Теперь они могут избежать неприятностей, оперативно связавшись с приставами. Для этого необходимо лишь заполнить форму электронного обращения "Я двойник".

Как пояснили в УФССП по Челябинской области, на рассмотрение обращения от псевдодолжника, его идентификацию, устранение нарушений и ответ заявителю отводится всего два дня. Сотрудники аппарата запросят у заявителя документы, позволяющие однозначно идентифицировать его личность и исправить ошибку. После чего возбудивший исполнительное производство пристав отменит все наложенные на человека ограничения и примет меры для возврата средств, если они были списаны с его счетов.

Минюст: Приставам до снятия денег нужно определить прожиточный минимум должника

- К сожалению, ошибки случаются, когда к нам поступают судебные решения, в которых отсутствуют дополнительные данные о должнике, - пояснила представитель УФССП региона Ольга Шебанова.

Отметим, что с марта прошлого года изменились требования, предъявляемые к исполнительным документам: предусмотрено обязательное указание одного из идентификаторов должника (СНИЛС, ИНН, серия и номер паспорта, водительского удостоверения или свидетельства о регистрации транспортного средства). Правда, в сфере ЖКХ действие этих изменений приостановлено до начала будущего года, а пока документы о взыскании задолженностей по коммунальным платежам зачастую точных данных, кроме ФИО должника, не имеют.

В ведомстве полагают, что наведению порядка будет способствовать принятие закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях цифровой трансформации принудительного исполнения исполнительных документов", принятого в первом чтении в мае этого года. Он наделит суды правом запрашивать точные данные ответчика еще на стадии судебного разбирательства.

В регионах Власть Право Юрконсультация Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Полномочия судебных приставов

Главное сегодня

Чаще всего коронавирусом в России заражаются пожилые люди
Сенатор Пушков о Польше в ЕС: Нельзя быть немножко беременной
Путин поручил "Газпрому" пополнить хранилища газа в Европе
В Подмосковье найден мертвым отставной генерал ФСБ
Космический грузовик "Прогресс МС-18" успешно выведен на орбиту
О чем рассказал Владимир Путин на Валдайском форуме
Верховный суд разъяснил: Долговые выплаты можно индексировать