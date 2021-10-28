В Челябинской области молодым ученым выплатят по миллиону рублей

В Челябинской области принята новая мера социальной поддержки. Молодым ученым решено выплачивать на приобретение жилья по одному миллиону рублей.

Как пояснили в пресс-службе законодательного собрания региона, на выплату в размере миллиона рублей смогут претендовать кандидаты наук в возрасте до 35 лет и доктора наук в возрасте до 45 лет, постоянно проживающие в области и имеющие стаж работы в научных и образовательных организациях не менее трех лет.

Причем, со дня получения свидетельства о предоставлении выплаты молодые ученые будут обязаны проработать в научных и образовательных учреждениях еще не менее пяти лет.

- Это существенное подспорье для науки, - отметил председатель комитета заксобрания по социальной политике Сергей Буяков. - В этом году выплаты получат 15 молодых ученых. На следующий год запланировано на эти же цели еще 67 миллионов рублей.