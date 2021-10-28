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28.10.2021 16:21
Рубрика: Происшествия

В мэрию Нефтеюганска с обыском пришли силовики

Текст: Татьяна Воробьева

Заместителя мэра Нефтеюганска стала одним из фигурантов уголовного дела о мздоимстве. Как передает пресс-служба Следственного комитета Югры, чиновницу и коммерсанта подозревают во взяточничестве. В мэрию города с обысками пришли сегодня силовики.

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Согласно версии правоохранительных органов, в декабре 2020 года, когда подозреваемая администрации отвечала за градостроительство и земельные отношения, бизнесмен передал ей взятку в виде ювелирных украшений на сумму более 230 тысяч рублей. За такой "подарок" она обещала ему покровительство и помощь. И слово свое сдержала. Например, обеспечила подписание в июле 2021 года договора о передаче территории в 4 микрорайоне города в долгосрочную аренду предприятию.

Во время передачи очередной части взятки - более миллиона рублей - подозреваемых задержали следователи СК вместе с коллегами из ФСБ и силовой поддержке СОБР Росгвардии.

В отношении заместителя главы Нефтеюганск возбуждено дело по ст. 290 УК РФ (получение взятки), в отношении гендиректора фирмы - по ст. 291 УК РФ (дача взятки). В служебных помещениях, а также по месту жительства фигурантов проводятся обыски.

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