В Свердловский области расширили перечень профессий для вакцинации

В перечень профессий, представители которых должны в обязательном порядке быть привитыми против коронавирусной инфекции, добавилось еще несколько. Главный санврач Свердловской области расширил его энергетиками, коммунальщиками, работниками сферы культуры и развлечений (цирки, ДК и тому подобные учреждения), персонал баз отдыха.

Все перечисленные категории должны получить первый компонент прививки до первого декабря, второй - до первого января.

"Работодателям рекомендовано отстранить или перевести на дистанционную работу непривиых сотрудников. Тех, у того нет ни одной прививки, - с 15 декабря, а не закончивших курс вакцинации - с 16 января", - поясняет Наталия Лукьянцева, пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора.

Напомним, ранее в список попали педагоги и чиновники (им надлежит не позднее первого декабря сделать уже вторую прививку), врачи, работники соцзащиты, культурных учреждений, автовокзалов и так далее (для них крайний срок полной вакцинации - 15 декабря).