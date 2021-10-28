Роскачество проверило на безопасность творог и кефир для детей

Исследование кефира проводилось по 74 показателям, творог изучали по 88 показателям. В том числе, была проверена достоверность информации, указанной на упаковке.

Всю участвовавшую в исследовании детскую кисломолочку закупали как в торговых сетях, так и в онлайн-агрегаторах доставки продуктов питания. В частности, был закуплен творог десяти популярных торговых марок и кефир шести торговых марок.

В Роскачестве рассказали, что отличие взрослой и детской кисломолочки в том, что продукцию для детей делают исключительно из молока высшего сорта. Его контролируют по более широкому спектру показателей, чем молоко для производства продукции для всех возрастов.

Во всех исследованных образцах не было обнаружено следов сои и фитостеринов, массовая доля жирных кислот находится в норме, что говорит о том, что производители не пытались заменить животный жир растительным, уточнили в Роскачестве.