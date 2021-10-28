Роскачество проверило на безопасность творог и кефир для детей

Новости

Умер итальянский джазмен и актер Франко Черри 11:36
Изучение русского языка иностранцами обсудили в Берлине 11:29
Какие повреждения получила близ Китая АПЛ Connecticut 11:29
Признанный певцом года Олег Газманов передумал уходить на покой 11:27
Актриса из сериала "Мост" Лил Терсериус умерла от кровоизлияния в мозг 11:16
Оперштаб: В Москве выявлено 8440 новых случаев COVID-19 11:14
Лукашенко назвал дату проведения высшего Госсовета Союзного государства 11:12
Володин поручил проработать вопрос перевода депутатов без прививки на удаленку 11:11
Мишустин: В России разрабатывают новые препараты против COVID-19 11:03
Бразилия и Аргентина выступили против проведения ЧМ каждые два года 11:02
В Балашихе произошел крупный пожар в жилом доме 10:59
Во Франции спустили на воду подлодку, "сшитую" из двух 10:47
Предполагаемый убийца экс-банкира покончил с собой в белорусском СИЗО 10:38
ФСБ показала видео ликвидации террориста в Мурманской области 10:35
Восемь украинских компаний выкупили доступную электроэнергию из РФ 10:25
Кабмин обнулил вывозные пошлины на алюминиевые сплавы 10:23
В Архангельской области усилили коронавирусные ограничения 10:16
СМИ: В посольстве США в Москве скоро будет некому работать 10:06
Под Мурманском ликвидировали готовившего теракты сторонника ИГ 10:00
В Подмосковье стало меньше ДТП с пьяными водителями 09:56
Доктор Комаровский рассказал, как избавиться от одышки после COVID-19 09:52
Соглашения Ялтинского форума на 40 млрд рублей подпишут до конца года 09:50
Цена на газ в Европе упала ниже 1000 долларов за тысячу кубометров 09:29
Мишустин направил в помощь государственным циркам почти 625 млн рублей 09:08
Эксперт сообщила, что COVID-19 способствует облысению 09:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Привитые "Спутником" смогут посещать Израиль без карантина
Привитые "Спутником" смогут посещать Израиль без карантина
28.10.2021 10:23
Рубрика: Экономика

Роскачество проверило на безопасность творог и кефир для детей

Текст: Нина Егоршева
Роскачество проверило творог и кефир для детей. Вывод, который делают эксперты, порадует родителей: все образцы признаны безопасными.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Исследование кефира проводилось по 74 показателям, творог изучали по 88 показателям. В том числе, была проверена достоверность информации, указанной на упаковке.

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Роскачество проверит безопасность наггетсов

Всю участвовавшую в исследовании детскую кисломолочку закупали как в торговых сетях, так и в онлайн-агрегаторах доставки продуктов питания. В частности, был закуплен творог десяти популярных торговых марок и кефир шести торговых марок.

В Роскачестве рассказали, что отличие взрослой и детской кисломолочки в том, что продукцию для детей делают исключительно из молока высшего сорта. Его контролируют по более широкому спектру показателей, чем молоко для производства продукции для всех возрастов.

Во всех исследованных образцах не было обнаружено следов сои и фитостеринов, массовая доля жирных кислот находится в норме, что говорит о том, что производители не пытались заменить животный жир растительным, уточнили в Роскачестве.

Экономика Товары и цены Госфонды и контрольные органы Роскачество

Главное сегодня

Мишустин направил в помощь государственным циркам почти 625 млн рублей
Роспотребнадзор запретил ввоз мандаринов из Турции
Каршерингу и такси разрешили давать доступ к машинам по отпечаткам пальцев
Сенатор Пушков о Польше в ЕС: Нельзя быть немножко беременной
Космический грузовик "Прогресс МС-18" успешно выведен на орбиту
В нерабочие дни появится возможность сэкономить на коммуналке
Кто получит сельскую надбавку к пенсии в 2022 году