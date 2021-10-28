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Рубрика: Экономика

Роспотребнадзор запретил ввоз мандаринов из Турции

В мандаринах из Турции слишком много пестицида хлорпирифос, в связи с чем принято решение временно ограничить ввоз фруктов в Россию. Информация об этом появилась на сайте Роспотребнадзора.

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"Выявлены нарушения обязательных требований законодательства. Концентрация пестицида превышает максимально допустимый уровень", - подчеркивается в опубликованном сообщении.

Чтобы не допустить отравлений среди населения, с 29 октября и до особого распоряжения приостанавливается ввоз указанной пищевой продукции. Федеральная таможенная служба проинформирована об этом. Ситуация находится на контроле ведомства.

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