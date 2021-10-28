Росреестр рассказал, как исправить ошибки в документах

Инструкцию, как исправить ошибку в Едином госреестре недвижимости (ЕГРН), составил Росреестр. Бывает, что, получив выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), собственники замечают в ней несоответствие сведений. Волноваться не стоит: владельцы недвижимости могут исправить неточности, сообщает пресс-служба ведомства.

Ошибки могут быть техническими или реестровыми - в зависимости от этапа, на котором произошло искажение информации. Техническая ошибка - это описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка, которая возникла в процессе внесения записей. Она приводит к несоответствию данных в ЕГРН и в документах, на основании которых проводились кадастровый учет или регистрация прав.

Под реестровой подразумевается ошибка, которая содержится в межевом или техническом плане, карте-плане территории или акте обследования. Чаще всего такие ошибки возникают из-за погрешностей, допущенных лицом, проводившим кадастровые работы, или из-за ошибок в документах, которые были представлены в Росреестр иными лицами или органами в порядке информационного взаимодействия.

Подать заявление на исправление технической ошибки можно и лично через многофункциональный центр (МФЦ), отправив письмо в Росреестр или через личный кабинет на сайте Росреестра. Техническая ошибка будет исправлена в течение трех рабочих дней с момента получения заявления.

Для исправления реестровой ошибки необходимо предоставить документы, которые подтверждают ее наличие и содержат корректные сведения для исправления, либо решение суда.

Если реестровая ошибка перенесена в ЕГРН из межевого, технического плана, акта обследования, то для ее исправления необходимо обратиться к кадастровому инженеру, который готовил эти документы.

При подготовке исправленного документа кадастровым инженером должно быть обосновано наличие реестровой ошибки, указано, в чем именно она заключается со ссылкой на документы, подтверждающие его доводы, а также приведены верные сведения. Такие ошибки исправляются в течение пяти рабочих дней с момента получения заявления.

Также реестровая ошибка может быть исправлена на основании вступившего в силу решения суда либо на основании документов, обеспечивающих исполнение такого решения. Если в решении суда есть необходимые для внесения в ЕГРН сведения о недвижимости, то представление в Росреестр межевого или технического плана, акта обследования не требуется.

Исправление ошибок в таком порядке может быть сделано, если оно не влечет прекращения, возникновения, перехода зарегистрированного права на объект недвижимости. Если есть основания полагать, что исправление ошибки может причинить вред или нарушить интересы правообладателей или третьих лиц, которые полагались на записи в ЕГРН, такое исправление производится только по решению суда.