Россия и лидеры АСЕАН осудили обеспечение безопасности за счет других

Россия и страны АСЕАН приняли по итогам саммита совместное заявление. Лидеры выступили за формирование открытой и прозрачной архитектуры региональной безопасности, основанной на общепризнанных нормах и принципах международного права, в том числе на принципе равенства.

"Национальная безопасность не может быть обеспечена за счет других", - отметили подписанты и призвали уважать и учитывать законные интересы и озабоченности, а также внутреннее законодательство и правовые нормы всех государств.

Также был принят комплексный план действий по реализации стратегического партнерства между РФ и АСЕАН на 2021-2025 годы. Россия и страны АСЕАН договорились продолжить диалог по линии министров обороны, в том числе по вопросам совместных учений, научных дискуссий и взаимодействия между научно-исследовательскими центрами. Кроме того, будет активизировано практическое сотрудничество в сферах морской безопасности, военной медицины, борьбы с терроризмом, оказания гуманитарной помощи и чрезвычайного реагирования, проведения миротворческих операций, гуманитарного разминирования и кибербезопасности. Стороны будут обмениваться информацией о террористических группах, потенциальных атаках и угрозах, включая возможные акты с применением химического, биологического, радиологического или ядерного оружия.