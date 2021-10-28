Российская авиация перевезла в этом году более 80 млн человек

Российская авиация перевезла в январе-сентябре 2021 года 83,5 млн человек. Это в 1,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года. В 2020 году отечественными авиалиниями воспользовались 52,6 млн человек. Такие данные приводит Росавиация.

По большей части это были внутренние перелеты - по стране российская авиация перевезла 68,1 млн человек. Их количество по сравнению с прошлым годом выросло на 62,8%.

В целом же пассажирооборот за 9 месяцев этого года составил 120,2 млн пассажирокилометров (количество пассажиров, умноженное на расстояние их перевозки). При этом международные перелеты составили 49,1 млн пкм (+19,3%), а внутренние - 130,3 млн пкм (+65%).

Ранее сообщалось, что внутренние авиаперевозки по России выросли почти на треть к 2019 году.