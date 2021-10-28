Русисты всех стран мира смогут пройти бесплатное обучение

В декабре стартует Зимняя школа для зарубежных преподавателей русского языка и предметов на русском языке, организованная Институтом Пушкина при поддержке Россотрудничества.

"Участие в Зимней школе бесплатное. Мероприятия пройдут в онлайн-формате. Слушателями могут стать преподаватели любой страны мира, которые учат русскому языку или ведут обучение на русском языке", - сообщила проректор вуза Елена Колтакова.

Для участия в обучении нужно до 5 декабря зарегистрироваться на портале "Образование на русском" и пройти диагностическое тестирование профессиональных компетенций.

"На основе результатов тестирования специалисты Института Пушкина сформируют программу Зимней школы с учетом актуальных потребностей участников", - добавила Колтакова.

Тематика лекций, мастер-классов и дискуссий самая актуальная - обучение детей-билингвов, цифровые технологии в образовании и гибридное обучение, разработка и использование электронных образовательных ресурсов.

И еще. Слушателям будут представлены требования профессионального стандарта преподавателя русского языка как иностранного, разработанного Институтом Пушкина на основе многолетнего опыта обучения иностранцев русскому языку. Этот стандарт успешно прошел апробацию среди русистов многих стран и учитывает, в том числе, универсальные требования к преподавателю в любой сфере: уровень владения русским языком, методические, психолого-педагогические, общекультурные компетенции.