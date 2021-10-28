Сечин: Переход к углеродной нейтральности не требует отказа от угля

Достижение целей по углеродной нейтральности не требует отказа от угля. Об этом заявил генеральный директор "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на XIV Евразийском экономическом форуме в Вероне.

"Достижение целей по углеродной нейтральности не требует полного отказа не только от нефти и газа, но и от угля, - сказал он. - Вера в безграничные возможности возобновляемой энергетики пока не подкреплена надежными технологиями. Требуются исследования и поиск новых, менее энергоемких и токсичных материалов, которые смогут использоваться для производства и хранения энергии и придут на смену сегодняшним".

Даже в долгосрочной перспективе возобновляемая энергетика не сможет полностью заменить традиционные энергоресурсы, полагает глава "Роснефти". В этом году Международное энергетическое агентство опубликовало вызвавший большой резонанс низкоуглеродный прогноз, предусматривающий достижение углеродной нейтральности к 2050 году и прекращение инвестиций в новые проекты в нефтегазовой отрасли уже сейчас. Но даже в этом прогнозе традиционные энергоресурсы в 2050 году суммарно будут обеспечивать 39% мирового спроса, уточнил Сечин.