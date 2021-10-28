Сенат Италии отклонил закон о защите ЛГБТ

Верхняя палата итальянского парламента заблокировала дебаты по законопроекту, который предусматривал расширение прав представителей ЛГБТ-сообщества и введение в стране уголовной ответственности за гомофобию. "Закон Дзана", названный в честь его разработчика, депутата от Демпартии и гей-активиста Алессандро Дзана, был одобрен в прошлом году в нижней палате парламента.

Он квалифицирует насилие в отношении сексуальных меньшинств и трансгендеров как преступления на почве ненависти, фактически приравнивая их к расовым или антисемитским нападкам, но при этом устанавливает более суровые наказания по сравнению с ныне действующими, вплоть до четырех лет лишения свободы. Инициатива вызвала острую дискуссию в итальянском обществе, в стороне от которой не смог остаться даже Святой престол.

По мнению Ватикана, в данной редакции законопроект нарушает статьи конкордата, составляющего часть Латеранских соглашений, регулирующих отношения Ватикана и Италии, а также рискует привести к криминализации церкви в Италии за отказ заключать однополые браки, за противодействие усыновлению гомосексуальными парами или за нежелание преподавать гендерную теорию в католических школах.

По одну сторону баррикад с Ватиканом находятся также представители консервативной общественности и правоцентристских партий, которые защищают традиционные ценности. Благодаря стараниям последних удалось добиться в Сенате закрытого голосования. Однако главные промоутеры документа - либеральные партии все же рассчитывают, что к рассмотрению инициативы удастся вернуться до 2023 года, после очередных парламентских выборов.