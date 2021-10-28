Сенатор назвал отравления метанолом умышленной диверсией

Необходимо ужесточить контроль за оборотом метилового спирта и полностью вывести его из розницы, считает председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.

В последние недели зафиксировано массовое отравление суррогатной алкогольной продукцией жителей Оренбургской, Курганской и Свердловской областей.

"Мы должны вносить изменения и в Уголовный кодекс РФ, этот продукт (метиловый спирт - прим. "РГ") должен попадать в разряд ядов", - заявил Артамонов на совещании в четверг о мерах по борьбе с нелегальным производством и оборотом алкоголя. Его слова приводит пресс-служба СФ.

Сенатор также подчеркнул, что необходимо добиться полной прослеживаемости алкогольной продукции, а также ввести лимитирование этилового спирта, чтобы предотвратить его использование для производства нелегального алкоголя.

Говоря о применения метанола, Артамонов указал, что речь идет об умышленном отравлении граждан. По его мнению, это можно рассматривать даже в качестве диверсии.

Первый зампред бюджетного комитета Сергей Рябухин напомнил, что за последнее время парламентарии подготовили около 30 поправок в законодательство, в том числе в Уголовный кодекс и КоАП.

Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев сообщил, что за последние пять лет система нелегального оборота диверсифицировалась и стала гораздо более локализованной. "Сегодня основной объем нелегального алкоголя производится в промзонах и гаражах, в непосредственной близости от точек сбыта. Отлажена методика снабжения магазинов этой продукцией через закрытые telegram-каналы и так далее", - пояснил эксперт.