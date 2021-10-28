Сенатор Пушков о Польше в ЕС: Нельзя быть немножко беременной

Все началось в июле этого года, когда Суд ЕС потребовал прекратить работу палаты, которая, по мнению Еврокомиссии, угрожает независимости судей. Варшава не выполнила данное решение, за что и была оштрафована спустя три с лишним месяца. В Польше раскритиковали действия Брюсселя. Заместитель министра юстиции страны Себастьян Калета назвал решение ЕС узурпацией и шантажом.

Тем временем Алексей Пушков заявил, что ЕС - это союз с жесткими правилами, которые члены ЕС должны выполнять. "В Варшаве не знали, куда вступали?" - искренне удивляется сенатор. "Нельзя быть немножко беременной. Польше предстоит доказать обратное", - написал политик в Telegram.

Негодование Польши по поводу решения суда ЕС все же несколько наиграно. ЕС - это союз с жесткими правилами: за выгоды в экономике страны платят суверенитетом. В Варшаве не знали, куда вступали? Нельзя быть немножко беременной, доказывает ЕС. Польше предстоит доказать обратное. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) October 27, 2021

Напомним, Дисциплинарная палата, ликвидации которой добивается Брюссель, фактически делает польские суды подконтрольными политикам правящей партии. Из-за нарушения принципов правового государства еще в 2017 году Еврокомиссия начала давить на Варшаву, вводя санкции, но цель не была достигнута. И уже в 2021 году на Польшу подали в суд.