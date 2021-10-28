Суд Евросоюза обязал Польшу платить по миллиону евро штрафа в день

Новости

Роспотребнадзор: Чаще всего коронавирусом в России болеют пожилые люди 03:59
Космический грузовик "Прогресс МС-18" успешно выведен на орбиту 03:34
Расписанная под хохлому ракета "Союз" стартовала с космодрома Байконур 03:08
Глава Тайваня подтвердила присутствие американских военных на острове 02:25
"Спартак" обратился к "Баварии" после поражения мюнхенцев со счетом 0:5 01:51
"Барселона" объявила об отставке Рональда Кумана 01:42
В Подмосковье найден мертвым отставной генерал ФСБ 01:01
Россияне увлекаются компьютерными играми, но не верят в них как в профессию 00:35
Утвержден размер выплаты за использование чужого изобретения при ЧС 00:00
"Газпром" обсудил с делегацией из Молдавии условия нового контракта 27.10.2021
Стала известна фамилия предполагаемого убийцы банкира Михаила Яхонтова 27.10.2021
Грызлов: Украина уклонилась от обсуждения ситуации с турецким БПЛА 27.10.2021
Около 1 400 военных с коронавирусом находятся под наблюдением врачей 27.10.2021
Кехман встретится с Дорониной и Бояковым 27.10.2021
УНИКС одержал вторую победу в Евролиге 27.10.2021
Цены на газ упали на фоне планов "Газпрома" заполнить хранилища ЕС 27.10.2021
Роскомнадзор пригрозил Google оборотным штрафом за повторные нарушения 27.10.2021
На съемочной площадке фильма с Болдуином нашли новые боевые патроны 27.10.2021
Сколько европейские компании заработали на газовом кризисе 27.10.2021
Тихонов отреагировал на свою двухлетнюю дисквалификацию 27.10.2021
Глава СК РФ Бастрыкин наградил детских врачей 27.10.2021
Минфин планирует налоговые преференции для создаваемых на Курилах компаний 27.10.2021
Найден подозреваемый в убийстве семьи банкира Михаила Яхонтова 27.10.2021
Путин поручил "Газпрому" пополнить хранилища газа в Европе 27.10.2021
Путин оценил ситуацию на мировом рынке энергоносителей 27.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Вильфанд рассказал, когда придет настоящая зима и начнутся снегопады
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Привитые "Спутником" смогут посещать Израиль без карантина
Привитые "Спутником" смогут посещать Израиль без карантина
28.10.2021 02:48
Рубрика: В мире

Суд Евросоюза обязал Польшу платить по миллиону евро штрафа в день

Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Столичный выпуск № 247(8598)
Польша должна будет платить Еврокомиссии по миллиону евро штрафа в день, пока Варшава не пойдет навстречу Брюсселю и не ликвидирует Дисциплинарную палату Верховного суда. Это уже второй вердикт суда ЕС, предписывающий полякам гигантские штрафы. Меньше месяца назад их обязали ежедневно выплачивать Брюсселю 500 тысяч евро по другому делу.

"В связи с тем, что Польша не приостановила действие национального законодательства, в частности, касающегося полномочий Дисциплинарной палаты Верховного суда, она обязана платить в пользу Европейской комиссии штраф в размере 1 миллион евро в день", - сообщается в коммюнике Суда ЕС, которое цитирует Polskie radio.

Евродепутаты призвали премьера Польши "не радовать" президента России

Дисциплинарная палата, ликвидации которой добивается от Варшавы Брюссель - следствие судебной реформы, проводимой властями Польши с 2015 года. Она фактически делает польские суды подконтрольными политикам правящей партии. После того, как стало понятно, что увещевания и начатая в 2017 году Еврокомиссией в отношении Варшавы санкционная процедура из-за нарушения принципов правового государства не действуют, на Польшу подали в суд.

И хотя польские власти с августа обещают постепенно свести деятельность спорной палаты на нет, никаких конкретных действий до сих пор так и не последовало. И вот противостояние Польши и Еврокомиссии вышло на новый уровень. После того, как польский премьер Матеуш Моравецкий, выступавший во вторник на пленарной сессии Европейского парламента, обвинил Брюссель в "необусловленном договорами ограничении суверенности государств объединенной Европы", суд ЕС обязал Польшу ежедневно платить Еврокомиссии миллион евро. Любителям классики польского кино эта ситуация напомнит кадр из фильма Анджея Вайды "Летна": эскадрон польских улан с саблями и пиками лихо летит на… фашистские танки.

Правда европейский суд аргументирует свое решение тем, что это "является необходимым во избежание нанесения непоправимого вреда юридическому порядку ЕС и ценностям, на которых опирается ЕС, особенно ценностям правового государства", но на польских политиков это уже не действует. Замминистра юстиции Польши Себастьян Калета, например, считает, что "суд ЕС выходит за пределы своих компетенций и злоупотребляет денежными штрафами и временными средствами наказания".

Намек на то, что в конце сентября поляки уже проиграли один процесс Еврокомиссии: Суд ЕС обязал Варшаву ежедневно выплачивать по 500 тысяч евро - до тех пор, пока не будет закрыта одна из ее крупнейших шахт по добыче бурого угля "Туров". Итого: полтора миллиона евро в день. Полякам придется сдаться на милость Брюсселя или потуже затянуть пояса.

В мире Европа Польша Международные организации Европейский союз

Главное сегодня

Расписанная под хохлому ракета "Союз" стартовала с космодрома Байконур
В Подмосковье найден мертвым отставной генерал ФСБ
"Барселона" объявила об отставке Рональда Кумана
Путин поручил "Газпрому" пополнить хранилища газа в Европе
Песков назвал закрытие границ регионов "последней мерой"
Как решают экологические проблемы в России и в мире
Как Британия вооружает Украину