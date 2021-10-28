Суд Евросоюза обязал Польшу платить по миллиону евро штрафа в день

Польша должна будет платить Еврокомиссии по миллиону евро штрафа в день, пока Варшава не пойдет навстречу Брюсселю и не ликвидирует Дисциплинарную палату Верховного суда. Это уже второй вердикт суда ЕС, предписывающий полякам гигантские штрафы. Меньше месяца назад их обязали ежедневно выплачивать Брюсселю 500 тысяч евро по другому делу.

"В связи с тем, что Польша не приостановила действие национального законодательства, в частности, касающегося полномочий Дисциплинарной палаты Верховного суда, она обязана платить в пользу Европейской комиссии штраф в размере 1 миллион евро в день", - сообщается в коммюнике Суда ЕС, которое цитирует Polskie radio.

Дисциплинарная палата, ликвидации которой добивается от Варшавы Брюссель - следствие судебной реформы, проводимой властями Польши с 2015 года. Она фактически делает польские суды подконтрольными политикам правящей партии. После того, как стало понятно, что увещевания и начатая в 2017 году Еврокомиссией в отношении Варшавы санкционная процедура из-за нарушения принципов правового государства не действуют, на Польшу подали в суд.

И хотя польские власти с августа обещают постепенно свести деятельность спорной палаты на нет, никаких конкретных действий до сих пор так и не последовало. И вот противостояние Польши и Еврокомиссии вышло на новый уровень. После того, как польский премьер Матеуш Моравецкий, выступавший во вторник на пленарной сессии Европейского парламента, обвинил Брюссель в "необусловленном договорами ограничении суверенности государств объединенной Европы", суд ЕС обязал Польшу ежедневно платить Еврокомиссии миллион евро. Любителям классики польского кино эта ситуация напомнит кадр из фильма Анджея Вайды "Летна": эскадрон польских улан с саблями и пиками лихо летит на… фашистские танки.

Правда европейский суд аргументирует свое решение тем, что это "является необходимым во избежание нанесения непоправимого вреда юридическому порядку ЕС и ценностям, на которых опирается ЕС, особенно ценностям правового государства", но на польских политиков это уже не действует. Замминистра юстиции Польши Себастьян Калета, например, считает, что "суд ЕС выходит за пределы своих компетенций и злоупотребляет денежными штрафами и временными средствами наказания".

Намек на то, что в конце сентября поляки уже проиграли один процесс Еврокомиссии: Суд ЕС обязал Варшаву ежедневно выплачивать по 500 тысяч евро - до тех пор, пока не будет закрыта одна из ее крупнейших шахт по добыче бурого угля "Туров". Итого: полтора миллиона евро в день. Полякам придется сдаться на милость Брюсселя или потуже затянуть пояса.