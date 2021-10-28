Суд Евросоюза обязал Польшу платить по миллиону евро штрафа в день

"В связи с тем, что Польша не приостановила действие национального законодательства, в частности, касающегося полномочий Дисциплинарной палаты Верховного суда, она обязана платить в пользу Европейской комиссии штраф в размере 1 миллион евро в день", - сообщается в коммюнике Суда ЕС, которое цитирует Polskie radio.
Дисциплинарная палата, ликвидации которой добивается от Варшавы Брюссель - следствие судебной реформы, проводимой властями Польши с 2015 года. Она фактически делает польские суды подконтрольными политикам правящей партии. После того, как стало понятно, что увещевания и начатая в 2017 году Еврокомиссией в отношении Варшавы санкционная процедура из-за нарушения принципов правового государства не действуют, на Польшу подали в суд.
И хотя польские власти с августа обещают постепенно свести деятельность спорной палаты на нет, никаких конкретных действий до сих пор так и не последовало. И вот противостояние Польши и Еврокомиссии вышло на новый уровень. После того, как польский премьер Матеуш Моравецкий, выступавший во вторник на пленарной сессии Европейского парламента, обвинил Брюссель в "необусловленном договорами ограничении суверенности государств объединенной Европы", суд ЕС обязал Польшу ежедневно платить Еврокомиссии миллион евро. Любителям классики польского кино эта ситуация напомнит кадр из фильма Анджея Вайды "Летна": эскадрон польских улан с саблями и пиками лихо летит на… фашистские танки.
Правда европейский суд аргументирует свое решение тем, что это "является необходимым во избежание нанесения непоправимого вреда юридическому порядку ЕС и ценностям, на которых опирается ЕС, особенно ценностям правового государства", но на польских политиков это уже не действует. Замминистра юстиции Польши Себастьян Калета, например, считает, что "суд ЕС выходит за пределы своих компетенций и злоупотребляет денежными штрафами и временными средствами наказания".
Намек на то, что в конце сентября поляки уже проиграли один процесс Еврокомиссии: Суд ЕС обязал Варшаву ежедневно выплачивать по 500 тысяч евро - до тех пор, пока не будет закрыта одна из ее крупнейших шахт по добыче бурого угля "Туров". Итого: полтора миллиона евро в день. Полякам придется сдаться на милость Брюсселя или потуже затянуть пояса.