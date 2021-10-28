Сенаторы предложили сохранить аспирантуру в духовных образовательных организациях

С 1 сентября этого года обучение по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре проходит в соответствии с федеральными государственными требованиями. При этом программы аспирантуры по направлению подготовки "Теология" также реализовывались духовными образовательными организациями.

"Вместе с тем, действующая редакция статьи 19 Федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях" и статьи 87 Федерального закона "Об образовании в РФ" не позволяет духовным образовательным организациям продолжить реализовывать программы аспирантуры. Это положение будет изменено", - объяснила необходимость поправок Лилия Гумерова. Ее слова приводит пресс-служба СФ.

Кроме того, поправки в статьи 34 и 95 закона об образовании обусловлены тем, что редакция указанных норм не приведена в соответствие с вступившими в силу изменениями в законодательство о госконтроле и муниципальном контроле. Из закона об образовании с 1 марта 2022 года исключается процедура приостановления госаккредитации образовательной деятельности, а также предусматривается бессрочное действие свидетельства о государственной аккредитации.