Силуанов ответил на вопрос об индексации для работающих пенсионеров

Правительство будет в первую очередь ориентироваться на поддержку пенсионеров, которые не имеют дополнительного дохода в виде зарплаты. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, отвечая в Госдуме на вопрос о восстановлении индексации пенсий работающим пенсионерам.

Вопрос на эту тему прозвучал в ходе рассмотрения в первом чтении проекта бюджета на следующие три года.

Силуанов напомнил, что бюджетные ресурсы в первую очередь сконцентрированы на поддержки семей с детьми, а также неработающих пенсионеров.

"С тем, чтобы пенсия позволяла учитывать те инфляционные процессы, которые есть, - пояснил он. - Чтобы увеличивать размер этой пенсии, мы предусмотрели по тысяче рублей в год, но если, как в этом году, мы видели инфляцию выше плановых значений, даем дополнительные меры разовой поддержки".

Таким образом, власти, резюмировал Силуанов, собираются в первую очередь заботиться о тех категориях пенсионеров, которые не имеют дополнительного дохода.

Напомним, что индексация пенсий работающим пенсионерам отменена с 2016 года. Вопрос о ее возвращении прорабатывается по поручению президента РФ.