СМИ: Спецслужбы Франции предотвратили госпереворот в 2021 году

Беглый ковид-диссидент собирался устроить в этом году госпереворот во Франции. Невероятную историю рассказала газета Le Parisien.

По данным издания, его предотвратили контрразведчики из Главного управления внутренней безопасности республики. Сообщается, что свержение строя планировал экс-депутат от партии "Демократическое движение" Реми Дайе, который с октября находится за решеткой по обвинению в организации нападений на центры вакцинации. До этого он скрывался от правосудия в Юго-Восточной Азии - Дайе обвиняли в причастности к похищению восьмилетней девочки. Из-за рубежа он якобы и начал планировать диверсии на родине. Всего по делу о госперевороте проходят 12 человек.

Следствие утверждает, что экс-депутат и его сообщники создали настоящее террористическое подполье, в котором состояли сотни военных, сотрудников полиции и жандармерии - как отставных, так и действующих. Один из них, 63-летний подполковник в отставке Кристоф М., между прочим - обладатель ордена "За заслуги" перед Пятой республикой, возглавлял радикально-военизированное крыло группировки.

Она планировала операцию под кодовым названием "Лазурь". По информации следствия, в "день Икс" злоумышленники планировали сосредоточить своих боевиков в Париже, где планировались массированные атаки на полицейских, в том числе с применением взрывчатки. Затем они планировали перейти к захвату Елисейского дворца, зданий парламента, министерств внутренних дел и вооруженных сил, а также одного из ведущих телеканалов, чтобы оттуда вести прямую трансляцию госпереворота.

О подобном, хотя и не столь масштабном "заговоре сержантов" в Германии писали в 2018 году немецкие СМИ. Тогда стало известно, что в рядах элитных подразделений немецкой армии и спецназа действует радикальное подполье, поставившее своей целью убийство высокопоставленных немецких политиков - в основном леволиберального толка.