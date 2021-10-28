Снят сериал об истории отечественной анимации

В среду, 27 октября, накануне Международного дня анимации, в интернете состоялась премьера необычного документального сериала. Он посвящен истории отечественной анимации - с начала ХХ века до наших дней.

Зрители могут посмотреть первые две серии проекта. Они доступны по ссылке и посвящены кукольной анимации, первым экспериментам в дореволюционной России и анимационному искусству после 1917-го года, в котором нашли отражения авангардные течения и революционные изменения в стране. Новые серии будут публиковаться еженедельно. Всего запланировано выпустить 15 серий длительностью 15-20 минут каждая.

Выпуски выходят на новом YouTube-канале "Союзмультфильма", где в будущем, помимо документальных проектов, также будут размещаться live-выпуски и бэкстейджи о работе киностудии.

"Киностудия "Союзмультфильм" сегодня - одна из крупнейших в стране, это анимационный технопарк, который занимается не только производством анимации: мы изучаем наше наследие, проводим разноформатные мероприятия, организуем собственные площадки, и эта "закадровая" деятельность порой не менее интересна и насыщена, чем наши экранные проекты, - отметил генеральный директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев, - в сотрудничестве с партнерами мы намерены производить собственный документальный контент, и уже готовы представить аудитории первый проект, над которым кропотливо работали несколько месяцев: цикл включает в себя уникальные исторические материалы, серию экспертных интервью, съемки на производстве анимации и музее "Союзмультфильма".

Идея создания фильма об истории российской анимации, ее влиянии на мировое искусство принадлежит режиссеру Дмитрию Николенко. В сериале приняли участие такие мастера отечественной и зарубежной анимации как Гарри Бардин, Юрий Норштейн, Леонид Носырев, Николай Изволов, Прийт Пярн, Радна Сахалтуев, Наталья Марченкова, Давид Саакянц, Михаил Тумеля, Ирина Марголини и другие. Съемки проходили не только в России, но и в Эстонии, Армении, Израиле и Украине.

Сериал создан Продюсерской компанией Николая Расторгуева в сотрудничестве с "Союзмультфильмом" при поддержке Института развития Интернета (ИРИ) и приурочен к 85-летнему юбилею киностудии, который отмечается в 2021 году.