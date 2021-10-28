Союз адвокатов высказался против расширения сети госюрбюро

В Федеральном союзе адвокатов России заявили, что проект расширения сети государственных юридических бюро обойдется казне примерно в 131,45 миллиарда рублей. Это сопоставимо с бюджетом Приморского края на 2021 год.

Сейчас активно обсуждается идея увеличить по всей стране численность государственных юрбюро. По замыслу, они должны оказывать правовую помощь гражданам. Однако, как подсчитали в союзе адвокатов, идея может привести к значительным тратам из казны. При этом, на взгляд адвокатского сообщества, есть более рациональные способы поддержать социально слабо защищенных граждан.

"Совершенно неэффективные бюджетные расходы на содержание целой сети государственных центров бесплатной юридической помощи, планируемой к созданию, пойдут на содержание многотысячной "армии" чиновников, - полагает вице-президент Федерального союза адвокатов России Татьяна Ковалева. - В настоящее время, по данным Росстата, в России насчитывается порядка 23 900 000 малоимущих граждан, а также инвалидов I и II групп. Данные категории граждан в соответствии со статьей 20 ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" входят в число лиц, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи".

По ее словам, в среднем частнопрактикующий адвокат или юрист может в силу объективных причин, будь то время, физическое состояние или психологическое иметь в своем производстве 7-8 дел. "Вероятно, данные цифры даже являются завышенными, поскольку большое количество дел в производстве явно скажется на качестве исполнения взятого на себя поручения, и в данном случае безусловно уместна формула: "Лучше меньше, да лучше", - продолжает она. - Но для расчетов возьмем, что один частнопрактикующий адвокат (юрист) может иметь в производстве 10 дел".

Для того, чтобы выяснить необходимую численность сотрудников госюрбюро, предлагается 23,9 миллиона человек, имеющих право на бесплатную юридическую помощь разделить на 10 дел, то есть на максимум дел, которые может вести один юрист. "Следовательно, мы получаем 2 390 000 потенциальных сотрудников Госюрбюро, которые будут получать заработную плату за счет средств государственного или регионального бюджета, - говорит Татьяна Ковалева. - По данным Росстата, средняя заработная плата по России за июль 2021 года составляет 55 170 рублей. Таким образом, для того чтобы понять приблизительный размер финансирования сети Госюрбюро, необходимо умножить количество потенциальных сотрудников Госюрбюро на размер средней заработной платы, что в итоге составит: 2 390 000 x 55 000 = 131 450 000 000 рублей. Иными словами, бюджету России потребуется дополнительно сто тридцать один миллиард четыреста пятьдесят миллионов рублей для финансирования сотрудников Госюрбюро - юристов, непосредственно участвующих в оказании бесплатной юридической помощи".

Помимо юристов, оказывающих юридическую помощь, по мнению представителя союза адвокатов, в системе Госюрбюро будут многочисленные отделы, типа отделов "коммуникационных проектов", "отчетности", "планирования и контроля исполнения федерального бюджета", "бухгалтерского отдела" и др., и сотрудникам указанных отделов также необходимо будет осуществлять выплату заработной платы из бюджета.

"Необходимо отметить, что по законам любой бюрократической структуры, коей безусловно будет являться Госюрбюро, они будут добиваться расширения своего штата под новые и новые функции, тем самым, требуя увеличения финансирования из бюджета, - говорит она. - Ни для кого не секрет, что Ассоциация юристов России, а также российская адвокатура в настоящее время более чем эффективно оказывают бесплатную юридическую помощь гражданам за меньшие деньги. АЮР имеет все возможности для оказания бесплатной юридической помощи - региональные отделения Ассоциации успешно справляются с поставленной задачей".

Так, с февраля 2021 года Ассоциацией юристов России оказано более 25 000 бесплатных юридических консультаций, а проект "Защита социальных, трудовых прав граждан и малого бизнеса" эффективно реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Также в нашей стране существует множество онлайн-сервисов по оказанию юридической консультации, которые достаточно успешно справляются с данной задачей. И Ассоциация юристов России совместно с адвокатурой и указанные онлайн-сервисы помогают гражданам в юридических вопросах без привлечения миллиардов рублей из государственного бюджета, что не скажешь о системе Госюрбюро.

"Расходы же на содержание системы Госюрбюро будут непомерными тратами, которые лягут на плечи российских налогоплательщиков, - утверждает Татьяна Ковалева. - Также необходимо отметить, что бесплатная юрпомощь не ограничивается консультированием по правовым вопросам. Она включает в себя в том числе составление процессуальных документов и представление интересов граждан в государственных органах, то есть это полноценное ведение дела, которое может не ограничиваться днями или неделями, а может длиться несколько лет".

Поэтому многие эксперты давно говорят о том, что эффективнее создавать другие программы бесплатной правовой помощи. Например, в систему государственной юрпомощи можно включать адвокатуру и оплачивать работу строго по факту. Проведена конкретная работа, защитили человека - казна оплатила труд.