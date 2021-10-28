Спор о гербе Польши может привести к расколу правящей коалиции

Спор между двумя польскими министерствами о том, как должен выглядеть герб страны, может привести к расколу правящей коалиции. Согласно конституции, гербом Польши является белый орел на красном фоне. Однако на протяжении веков изображение орла менялось.

Образцом для нынешнего герба Польши, утвержденного в 1927 году, стало изображение времен короля Стефана Батория. Его автор - известный художник и график Зигмунт Каминьский - нарисовал орла с золотым клювом, когтями и короной, оставив лапы белыми. Этот символ, только без короны, использовали и в социалистической Польше. Корону вернули лишь в 1990 году. Однако специалисты по геральдике давно требовали вернуть орлу и золотые лапы.

И вот теперь - в наименее подходящий момент, когда польское общество расколото на два враждебных лагеря, а соседи по Евросоюзу прибегают к штрафам и другим дисциплинарным мерам в отношении Варшавы, - министерство культуры решило заняться решением назревшего геральдического вопроса.

После вынесения его на общественное обсуждение оказалось, что в министерстве юстиции с проектом минкультуры в отношении цвета лап у орла не согласны. Там предлагают свою версию герба - с крестом на закрытой короне. Официально чиновники минюста объясняют это тем, что закрытая корона была на польском гербе с конца XV века, когда страна получила полную независимость после упадка крестоносцев. Известный историк профессор Томаш Наленч считает, что в нынешней сложной политической ситуации польские власти намеренно подсовывают людям спорные геральдические темы, чтобы отвлечь их от обсуждения более важных и жизненных вопросов.