США открыли вакансию советника по вопросам демократии в Молдавии

Агентство США по международному развитию (USAID) планирует нанять специалиста в своем представительстве в Молдавии. Предполагается, что он будет предоставлять "консультационные услуги по вопросам демократии и управления". С описанием вакансии ознакомился RT.

"Советник должен активно участвовать в разработке идей и планировании всего портфеля проектов, реализуемых представительством USAID в Молдавии в рамках направления "демократия и управление", а также заниматься их мониторингом, анализом и общей координацией", - говорится в требованиях к соискателю. Ближайший горизонт работы обозначен 2025 годом.

Предполагается, что американское ведомство будет продвигать "становление Молдавии в качестве конкурентоспособной демократической европейской страны, способной противостоять злонамеренному влиянию".

Напомним, USAID является высшим федеральным органом государственного управления США в области оказания помощи за рубежом. Администратор агентства назначается американским президентом с согласия Сената и действует в координации с главой госдепа.