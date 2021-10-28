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28.10.2021 17:30
Рубрика: Экономика

Строить инфраструктуру с помощью облигаций хотят 25 регионов

Текст: Марина Трубилина

ДОМ.РФ прорабатывает список проектов жилищного строительства для применения механизма финансирования инфраструктуры с помощью облигаций. Об этом в ходе онлайн-сессии VI Восточного экономического форума "Механизмы стимулирования строительства на Дальнем Востоке" заявил директор подразделения ДОМ.РФ "Инфраструктурные облигации" Александр Аксаков.

Фото: РИА Новости
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Сейчас в списке восемь проектов с Дальнего Востока - в Сахалинской и Магаданской областях, Приморском, Хабаровском и Камчатском краях, Якутии. Предполагается, что будет построено более 2,5 млн кв. м жилья. Дальний Восток - хорошая площадка для отработки нового механизма, отметил Аксаков. По ряду причин затраты на инфраструктуру в проектах жилищного строительства здесь доходят до половины от общей стоимости.

ДОМ.РФ уже заключил соглашения о сотрудничестве почти со всеми регионами, вскоре проекты должны быть рассмотрены на правительственной комиссии по региональному развитию.

Кроме того, развитие инфраструктуры на Дальнем Востоке может идти за счет проектов государственно-частного партнерства и концессий. Это снижает нагрузку на региональный бюджет и повышает финансовую устойчивость проекта.

Соглашения в рамках механизма облигаций подписаны ДОМ.РФ с несколькими крупнейшими банками. Компания уже провела дебютное размещение облигаций для финансирования инфраструктуры в объеме 10 млрд рублей. Всего на активном рассмотрении сейчас находятся около 40 заявок на применение инфраструктурных облигаций из 25 регионов на сумму более 200 млрд рублей.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Дальний Восток

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