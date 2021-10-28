Строить инфраструктуру с помощью облигаций хотят 25 регионов

ДОМ.РФ прорабатывает список проектов жилищного строительства для применения механизма финансирования инфраструктуры с помощью облигаций. Об этом в ходе онлайн-сессии VI Восточного экономического форума "Механизмы стимулирования строительства на Дальнем Востоке" заявил директор подразделения ДОМ.РФ "Инфраструктурные облигации" Александр Аксаков.

Сейчас в списке восемь проектов с Дальнего Востока - в Сахалинской и Магаданской областях, Приморском, Хабаровском и Камчатском краях, Якутии. Предполагается, что будет построено более 2,5 млн кв. м жилья. Дальний Восток - хорошая площадка для отработки нового механизма, отметил Аксаков. По ряду причин затраты на инфраструктуру в проектах жилищного строительства здесь доходят до половины от общей стоимости.

ДОМ.РФ уже заключил соглашения о сотрудничестве почти со всеми регионами, вскоре проекты должны быть рассмотрены на правительственной комиссии по региональному развитию.

Кроме того, развитие инфраструктуры на Дальнем Востоке может идти за счет проектов государственно-частного партнерства и концессий. Это снижает нагрузку на региональный бюджет и повышает финансовую устойчивость проекта.

Соглашения в рамках механизма облигаций подписаны ДОМ.РФ с несколькими крупнейшими банками. Компания уже провела дебютное размещение облигаций для финансирования инфраструктуры в объеме 10 млрд рублей. Всего на активном рассмотрении сейчас находятся около 40 заявок на применение инфраструктурных облигаций из 25 регионов на сумму более 200 млрд рублей.