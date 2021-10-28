Суд арестовал экс-руководителя "Главного управления обустройства войск"

Гагаринский районный суд Москвы арестовал бывшего руководителя АО "Главное управление обустройства войск" Евгения Горбачева, обвиняемого в хищении мошенническим путем 232 миллионов рублей. Данные средства были выделены на создание объектов Минобороны в Арктике.

Об аресте бывшего высокопоставленного военного чиновника сообщили в пресс-службе суда. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана сроком на два месяца, то есть до 27 декабря 2021 года. "Горбачев Е.А. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - сказали в суде.

Как уточняет ТАСС, "Главное управление обустройств войск" занимается строительством жилых, культурных, спортивных, образовательных и других социально-значимых и специальных объектов Министерства обороны РФ. Следствие полагает, что Горбачев причастен к хищению сотен миллионов рублей, выделенных для создания радиолокационных отделений и пунктов наведения авиации на мысе Шмидта и острове Врангеля.