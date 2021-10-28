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28.10.2021 17:41
Рубрика: Экономика

Суд вновь подтвердил приостановку эксплуатации четырех самолетов "Якутии"

Текст: Евгений Гайва

Девятый арбитражный апелляционный суд в ходе заседания 27 октября 2021 подтвердил законность и обоснованность действий Ространснадзора в отношении проверок деятельности авиакомпании "Якутия", сообщили в пресс-службе ведомства. Апелляционная жалоба авиакомпании оставлена без удовлетворения.

Гендиректор авиакомпании "Якутия" покинул пост

"Вступившим в законную силу судебным решением установлено, что принятые в отношении данной авиакомпании акт и меры реагирования Федеральной службы по надзору в сфере транспорта не подлежат отмене, а действия по запрету эксплуатации воздушных судов иностранной регистрации соответствовали требованиям закона", - говорится в сообщении.

Ранее Ространснадзор при проведении проверок приостановил эксплуатацию четырех самолетов Boeing 737 авиакомпании за многочисленные нарушения технической эксплуатации. Законность действий Ространснадзора подтвердил Арбитражный суд города Москвы 2 августа 2021 года. Но авиакомпания обжаловала решение по делу № А40-75129/21-139-555.

Как пояснили в Ространснадзоре, выявленные нарушения подтверждаются представленными материалами и обосновано квалифицированы как нарушения требований воздушного законодательства. При этом наличие сертификата эксплуатанта, сертификатов летной годности, на которые указывает эксплуатант как на основание отсутствия нарушений, не подтверждает постоянного соответствия авиакомпании обязательным требованиям. Из текста этих документов следует обязанность авиакомпании по осуществлению технического обслуживания, в том числе с соответствующими эксплуатационными ограничениями, подчеркнули в ведомстве. "Доводы авиакомпании о том, что ФАП-128 и ФАП-246 не распространяются на воздушные суда иностранной регистрации признаны не состоятельными и не соответствующим требованиям законодательства", - заметили в Ространснадзоре.

Запрет эксплуатации воздушного судна является мерой по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, отметили в ведомстве.

В конце сентября этого года Общероссийское объединение пассажиров обратилось в Минтранс с призывом приостановить выдачу разрешений на полеты авиакомпании "Якутия". Организация возмутилась отправкой авиакомпанией в рейсы неисправных воздушных судов. Как пояснял "РГ", ссылаясь на данные Ространснадзора, председатель объединения Илья Зотов, компания допускает к эксплуатации неисправные самолеты.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Происшествия Правосудие Суд

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